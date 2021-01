Il meme virale di Sanders sui social ha permesso di raccogliere 1,8 milioni di dollari per i bisognosi

Oltre a essere un posto dove gli haters folleggiano, dove si diffondono video senza consenso, dove vengono messe alla gogna persone inconsapevoli e dove si organizzano rivolte politiche contrarie allo spirito della democrazia americana, internet può anche diventare un posto dove capitano cose belle. È quanto accaduto dopo che si era diffusa la virilissima fotografia del senatore Bernie Sanders nell’Inauguration Day di Joe Biden. L’ex candidato alle primarie del partito democratico è stato fotografato dalla France-Presse in una posizione decisamente comoda, con un pesante giaccone addosso e le immancabili muffole realizzate all’uncinetto dall’insegnante di scuola elementare Jane Ellis. Quella foto è diventata un meme, un progetto molto artigianale ha persino permesso a qualsiasi utente del web di posizionare Sanders così seduto dappertutto: davanti alla porta di casa propria, davanti all’ufficio, nei luoghi simbolo del mondo intero. È bastato associare la sagoma di Sanders ai miliardi di indirizzi raccolti nel database di Google Maps.

Bernie Sanders fa beneficenza con il suo meme

Immancabile l’occasione, per il senatore del Vermont, di realizzare gadget per la sua campagna. Nella scorsa settimana, sul suo sito internet, sono comparsi diversi oggetti che avevano come tema proprio la fotografia scattata sulle scale del Campidoglio. Una serie di elementi che, dopo essere stati pubblicati sugli shop online collegati alla sua campagna, sono andati esauriti in pochissimo tempo. Ovviamente, la raccolta non aveva alcuno scopo di lucro: i proventi dalla vendita dei gadget sono stati destinati alle persone bisognose del Vermont, il collegio elettorale del senatore indipendente.

La cifra raccolta, 1.8 milioni di dollari, è servita a finanziare programmi di Meals on Wheels (la consegna di pasti a casa alle persone che non sono autosufficienti), per aiutare Feeding Chittenden (che assicura pasti caldi agli indigenti), Chill Foundation, altri programmi d welfare del Vermont, centri di assistenza per anziani e programmi di cure mediche di base – a partire da quelle odontoiatriche – sempre rivolte ai bisognosi di quello stato.

Bernie Sanders ha saputo ridere di se stesso e ha fatto del successo di una sua fotografia in rete la carta vincente per dare un aiuto concreto alla popolazione. Ma non si tratta di una semplice “mancia”: il senatore ha comunque garantito il suo impegno nelle istituzioni per far sì che il Vermont possa avere aiuti strutturali per migliorare i servizi all’interno dello Stato. Intanto, però, il punto di partenza è stato il meme che ha spopolato su tutti i social. Un vero fenomeno universale che mostra anche il lato sottovalutato della rete. Quello positivo.

Foto IPP/Saul Loeb/CNP via ZUMA Wire