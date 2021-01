Il geniale sito internet per piazzare Bernie Sanders in ogni luogo

C’è un’immagine diventata più virale di quelle con Donald Trump che lascia la Casa Bianca con l’elicottero e delle prime foto di Joe Biden nelle vesti di Presidente degli Stati Uniti. A rubare la scena ai due protagonisti delle ultime elezioni USA è stato Bernie Sanders che ieri ha partecipato alla cerimonia di insediamento del Democratico. Proprio lui che aveva corso ‘contro’ il nuovo Presidente americano, ha rubato la scena sia per il suo look, sia per per la sua immagine seduto su una sedia. E così è nato il sito del giorno: put Bernie anywhere.

Si tratta di un semplice, ma geniale, portale. L’interfaccia è stata creata da Nick Sawhney e ha attirato l’attenzione di molti utenti che, nelle scorse ore, si sono divertiti a piazzare Bernie Sanders in qualunque luogo. Qui, per esempio, si trova nella centralissima via del Corso a Roma.

Qui, invece, si trova in una delle piazze più iconiche di Torino.

Put Bernie Anywhere è il sito del giorno

Insomma, una trovata originale che si basa sui frame di Google Maps – in particolare con la street view – (come si può notare dai credits che si trovano in basso nelle immagini) e consente di posizionare Bernie Sanders in qualsiasi zona del mondo. Tutto creato dal giovane Nick Sawhney che ha lanciato la sua idea su Twitter.

I made a website where you can put bernie in places using google maps street view. Enjoy!https://t.co/UfY5g9xU2k pic.twitter.com/8rstiEXOHf — nick (@nick_sawhney) January 21, 2021

Insomma, l’idea geniale di creare il sito Bernie Sits sta portando i propri frutti, con centinaia di migliaia di accessi di utenti che si stanno divertendo grazie a questo semplicissimo portale: metti l’indirizzo, ridi e poi condividi.

(foto di copertina: da sito online Put Bernie Anywhere)