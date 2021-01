Il tweet di Ted Cruz sul ripristino degli accordi sul clima: «Biden preferisce Parigi a Pittsburgh»

Secondo il principio del tweet di Ted Cruz, la pace di Versailles avrebbe dovuto riguardare soltanto i sobborghi di Parigi, così come il trattato di Maastricht avrebbe dovuto regolamentare l’accesso in Europa esclusivamente della cittadina olandese. Il tweet del senatore, baluardo del trumpismo anche dopo l’abbandono della Casa Bianca da parte di Donald Trump, suona davvero come surreale, anche se queste parole non sono nuove nella sua propaganda da America First: «Rientrando negli accordi di Parigi – ha scritto Ted Cruz -, il Presidente Biden dimostra che è molto più interessato al modo di vedere le cose dei cittadini di Parigi rispetto a quello dei cittadini di Pittsburgh. Questo accordo farà poco per influenzare il clima e danneggerà le condizioni di vita degli americani».

Ted Cruz e il suo tweet sugli accordi di Parigi

La premessa sta nel fatto che il presidente Joe Biden, nel giorno del suo insediamento, ha firmato 17 provvedimenti per cancellare il più in fretta possibile le decisioni più controverse prese dal suo predecessore Donald Trump. Tra queste, com’era ovvio, c’è anche il rientro degli Stati Uniti all’interno dell’accordo sul clima firmato a Parigi nel 2015, il COP21: dopo la progressiva uscita voluta da Trump, gli Usa torneranno a impegnarsi – come stanno facendo gli altri Paesi del mondo – per ridurre l’aumento della temperatura globale, portando il valore da +2° a +1,5° nei prossimi anni.

Ma secondo Ted Cruz, evidentemente, ciò significa avere a cuore quello che si decide a Parigi e non a Pittsburgh. Ovviamente, dietro a questa frase spot c’è l’intento di volersi collocare dalla parte delle industrie manifatturiere (come quelle presenti attorno alla città della Pennsylvania) che – in seguito agli accordi di Parigi – dovranno tornare a controllare le loro emissioni. Tuttavia, il suo tweet non ha mancato di sollevare proteste e di provocare vere e proprie critiche.

Il senatore iper-conservatore (non nuovo a uscite fuori dalle righe) è stato ripreso dalla dem Alexandria Ocasio-Cortez, che lo ha preso in giro così sempre su Twitter: «Bel tweet Sen. Cruz! Domanda veloce: crede anche che la Convenzione di Ginevra riguardasse le opinioni dei cittadini di Ginevra?». Ma Ted Cruz va avanti per la sua strada e – in una dichiarazione ufficiale – ricorda: «Senza l’accordo di Parigi sul clima, gli Stati Uniti hanno guidato il mondo nella riduzione delle emissioni. Allo stesso modo, negli ultimi 50 anni, gli Stati Uniti hanno ridotto drasticamente i livelli di alcuni degli inquinanti più nocivi e migliorato la qualità dell’aria per tutti gli americani».