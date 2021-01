Facebook avvisa gli utenti che la Casa Bianca ha un nuovo account

Periodo di rivoluzione offline e online per gli Stati Uniti d’America e, di conseguenza, per tutto il mondo. L’ultimo periodo ha visto i social network – Facebook e Twitter per primi, gli altri a seguire – intervenire come mai prima di adesso. In particolare, dopo l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso, Mark Zuckerberg ha ritenuto di dover bloccare «a tempo indeterminato e almeno fino all’insediamento di Biden» – il profilo istituzionale di Donald Trump. Stessa scelta, poi, da parte di Twitter. Adesso il social ha deciso di scendere in campo per informare direttamente i cittadini su Facebook Casa Bianca auspicando, probabilmente, a una nuova @WhiteHouse in tutti i sensi.

Facebook Casa Bianca: il social informa del nuovo account

L’avviso compare entrando su Facebook e l’invito finale è “Scopri tutti gli account della Casa Bianca”. Si legge: “C’è una nuova @WhiteHouse. Ora che il Presidente Biden e la Vice Presidente Harris si sono insediati alla Casa Bianca, abbiamo archiviato l’account della precedente amministrazione come @WhiteHouse45. Segui @WhiteHouse per le ultime notizie sull’amministrazione Biden”. Facebook già negli scorsi giorni – dopo il blocco temporaneo al profilo di Trump – ha preso una serie di decisioni atte a scoraggiare la violenza durante l’evento di insediamento di Biden nella giornata di oggi.

Facebook e lo stop degli annunci accessori armi prima dell’insediamento

Anche qualche giorno fa Facebook aveva preso una decisione basata sull’insediamento. Negli Stati Uniti, infatti, la piattaforma ha bannato gli annunci pubblicitari di equipaggiamento militare e accessori per le armi almeno fino al 22 gennaio. L’annuncio ufficiale è arrivato dal blogspot ufficiale della società dopo la richiesta di tre senatori democratici. Ancora prima Facebook ha cominciato a impedire la creazione di eventi online oggi nei pressi di luoghi sensibili come la Casa Bianca e il Campidoglio a Washington. Presa di posizione netta di Zuckerberg – anche per quanto riguarda Instagram – di tutti i contenuti che contengano la celebre frase “stop the steal” citata da Trump e dai suoi per urlare alla frode elettorale.