Twitter collega il Presidente Biden con la First lady Melania Trump

Anche se solo per pochi minuti, nel transito tra gli account istituzionali Joe Biden e Melania Trump sono stati legati come presidente e First Lady

Giorno di passaggio di consegne, oggi, alla Casa Bianca. Passaggio di consegne e passaggio di social. Twitter, come aveva già annunciato, ha effettuato il transito degli account facendo partire i nuovi inquilini della Casa Bianca da zero follower – come era stato preventivato -. Dopo il giuramento di Joe Biden con un discorso solenne e conciliante in cui ha affermato di voler essere presidente di tutti gli americani, anche di quelli che non lo hanno sostenuto. Nel passaggio tra un account e l’altro, però, c’è stato un momento in cui cliccando sul collegamento nel profilo di @POTUS – Joe Biden – si atterrava dritti dritti sul profilo di @FLOTUS che ancora corrispondeva a Melania Trump.

Joe Biden e Melania Trump sposati su Twitter

La situazione ora, per chi provasse a cliccare, non sarebbe più questa. Dato che la rete – e i giornalisti – non perdonano, però, ci sono gli screen dei momenti (probabilmente pochi) in cui cliccando sul profilo del Presidente Usa Joe Biden il collegamento diretto era al profilo della First Lady Melania Trump. A farlo notare – postando anche le immagini – è Paolo Poggio, giornalista di Rai News 24.

Nuovi account Twitter Casa Bianca

Dopo un momento iniziale di confusione, ora Twitter ha scelto come gestire i profili istituzionali della Casa Bianca. La novità, stavolta, è la comparsa del profilo di Second gentleman per il marito della vicepresidente Kamala Harris. Per quanto riguarda il profilo del Presidente Usa Biden, il passaggio di @POTUS da Trump a Biden è avvenuto appena dopo il giuramento – con il momento in cui @POTUS era cambiato e @FLOTUS no – e il profilo ha già superato 2 milioni e mezzo di follower. Il profilo istituzionale di Jill Biden, al momento, sta arrivando a quota 1 milione di follower. Oltre ai profili di presidente e signora e a quelli di vicepresidente e signore, Twitter ha deciso di aprire altri due profili transitori per le comunicazioni della Casa Bianca e del portavoce presidenziale (@transition46 e @PressSecPsaki).