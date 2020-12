Twitter non spiega perché azzererà i follower del presidente Usa quando subentrerà Biden

Joe Biden e tutti i profili Twitter legati alla Casa Bianca non erediteranno i follower di Donald Trump. La scelta è stata presa dal social senza dare alcuna motivazione. Joe Biden rivecerà quindi un trattamento diverso rispetto a quello che, nel 2016, toccò a Trump – almeno per quanto riguarda il passaggio di follower su Twitter. A comunicare la decisione è stato Rob Flaherty: «Nel 2016 l’amministrazione Trump ha assorbito tutti i follower del presidente Obama su @POTUS e @WhiteHouse. Nel 2929, Twitter ci ha informati che l’amministrazione Biden dovrà invece partire da zero».

In 2016, the Trump admin absorbed all of President Obama’s Twitter followers on @POTUS and @WhiteHouse — at Team 44’s urging.

In 2020, Twitter has informed us that as of right now the Biden administration will have to start from zero. https://t.co/wj1R02SmiK

— Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) December 22, 2020