Il vaccino in mondovisione di Joe Biden | VIDEO

«Dobbiamo molto a queste persone. Gli scienziati e le persone che hanno messo insieme tutto questo, i lavoratori in prima linea, le persone che hanno svolto il lavoro clinico» – sono le prime parole di Joe Biden dopo che gli è stato somministrato il vaccino contro il coronavirus praticamente in mondovisione, con i principali network americani che hanno seguito l’evento e l’hanno trasmesso ovunque. Biden si vaccina: sono immagini destinate a entrare nella storia: il presidente eletto degli Stati Uniti riparte da un vaccino, lì dove il suo predecessore Donald Trump altro non aveva fatto che combattere in maniera molto debole contro un coronavirus che, alla fine, lo ha persino contagiato nel bel mezzo della sua campagna elettorale.

Biden si vaccina in mondovisione

.@ABC News SPECIAL REPORT: President-elect Joe Biden gets COVID-19 vaccine. WATCH LIVE: https://t.co/9jNiq64Ar3 — ABC News (@ABC) December 21, 2020

Biden si vaccina: la diretta tv è destinata a fare scuola tra i leader mondiali

Il presidente eletto ha affermato: «È sicuro, vaccinatevi tutti». E ha lanciato altri messaggi rassicuranti in favor di telecamera. Una operazione mediatica senza dubbio molto forte, che era stata ampiamente annunciata e che è destinata a fare scuola. Prima di lui, si era vaccinato anche il vicepresidente uscente Mike Pence e l’idea di una puntura in diretta televisiva era stata lanciata, a inizio del mese di dicembre, anche dal premier britannico Boris Johnson.

Anche in Italia, diversi leader politici – di maggioranza, ma anche di opposizione – hanno raccolto l’appello lanciato dal direttore del Foglio Claudio Cerasa di farsi somministrare il vaccino in diretta televisiva o sui propri canali social, in modo che tutti potessero assistere all’operazione. Si tratta di un deterrente per le teorie no-vax e per tutti i negazionisti che preferirebbero – quante volte abbiamo ascoltato queste parole negli ultimi giorni? – morire piuttosto che farsi somministrare il vaccino.