Prende quota il Patriot Party, su Parler i primi passi del partito di Trump

Prende quota su Parler il Patriot Party, il partito di Donald Trump. Il “Twitter della destra” sembra infatti diventato l’incubatore del possibile nuovo movimento estremista che potrebbe portare alla scissione nell’area conservatrice Usa. Dal simbolo del Leone, ai filmati con plotoni di “patrioti” che sparano raffiche con i loro fucili automatici, sembra davvero che gli Stati Uniti siano a un passo dalla fine del loro storico sistema bipartitico.

La voglia di lasciare il Partito Repubblicano e fondare un partito di Trump diventa sempre più forte tra i sostenitori del presidente uscente, ormai convinti che anche i Repubblicani siano il nemico e fedeli solo al tycoon newyorchese visto ormai come l’unico estraneo alla “palude” di Washington. Una convinzione divenuta certezza dopo la sconfitta nelle elezioni del 3 novembre, con la linea di separazione tra Trump e i Repubblicani divenuta sempre più evidente col passare delle settimane e diventata una vera e propria barriera dopo la decisione di Mitch McConnell di prendere posizione e riconoscere la vittoria di Biden e Harris, abbandonando di fatto Trump a sé stesso. Una mossa che se, al momento isola Trump, nel lungo periodo potrebbe aiutare il presidente uscente, che conferma il suo essere “altro” rispetto ai politici di lungo corso e con la campagna sui brogli ha tenuto unita ed eccitata la sua sempre crescente pattuglia di sostenitori. Senza considerare che pur nella sconfitta Trump ha portato ai seggi oltre 74 milioni di persone che hanno votato per lui, diventando il secondo candidato più votato della storia Usa dopo Biden.

