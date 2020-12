E venne il giorno in cui Biden ringraziò Trump in diretta Tv | VIDEO

Nella tarda serata italiana di lunedì 21 dicembre, il presidente eletto degli Stati Uniti si è sottoposto – in mondovisione – all’inoculazione del vaccino anti-covid. Un rito, quello trasmesso in diretta televisiva, che ha come obiettivo primario quello di sensibilizzare la popolazione americana (e non solo) all’utilizzo dell’immunizzazione contro il Sars-CoV-2. Subito dopo l’iniezione, il prossimo numero uno della Casa Bianca ha spiegato al popolo statunitense come questa sia l’unica soluzione per sconfiggere il nemico che ha condizionato le vite negli ultimi dieci mesi. E, alla fine, Joe Biden ringrazia Trump e l’amministrazione uscente per il lavoro fatto affinché fosse avviata questa importante campagna vaccinale.

Il presidente eletto ha ringraziato lo sforzo del personale medico, chiamato a un lavoro straordinario non solo per la cura di chi ha già contratto il virus (nei mesi passati e negli ultimi giorni), ma anche per lo sforzo richiesto per accelerare l’inizio delle attività di vaccinazione sulla popolazione. E questo è solo l’inizio, perché l’obiettivo finale è quello di completare la campagna nel più breve tempo possibile. E per questo, oltre ai medici, Joe Biden ringrazia Trump.

President-elect Joe Biden received a Covid-19 vaccine today. “I’m doing this to demonstrate that people should be prepared, when it’s available, to take the vaccine. There’s nothing to worry about. I’m looking forward to the second shot.” https://t.co/Wl0trd3fss pic.twitter.com/ZaJzfunUSu — CNN (@CNN) December 21, 2020

Biden ringrazia Trump dopo l’inoculazione del vaccino anti-Covid

Come si vede nel video trasmesso in diretta televisiva anche dalla CNN – e condiviso sui canali social -, il presidente eletto (in attesa di insediarsi alla Casa Bianca il 20 gennaio 2021) sottolinea i meriti dell’amministrazione uscente (quella guidata da Donald Trump) riconoscendogli un ruolo fondamentale nell’avvio repentino della campagna vaccinale.

(foto di copertina e video: da pagina Facebook di Joe Biden + CNN)