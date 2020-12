Il giornalista del Tg2 e il «presidente eletto Bin Laiden» | VIDEO

Il conduttore del Tg2 Marco Bezmalinovich è incappato in un clamoroso errore nel corso dell’edizione delle 8.30 della mattinata del 22 dicembre 2020. Nel lanciare un servizio sulla vaccinazione del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, ha fatto una gaffe: «Il presidente eletto Bin Laiden» – ha detto, correggendosi precipitosamente e non senza qualche impaccio. Poi ha mantenuto una calma glaciale andando avanti con il lancio del servizio.

LEGGI ANCHE > L’errore del Tg2 che parla di Sergio Zavoli senatore a vita

Bin Laiden, la gaffe di Marco Bezmalinovich

La brevità del nome del nuovo presidente degli Stati Uniti (Joe) unita al suo cognome che inizia con la B e finisce con -en ha indotto all’errore l’esperto giornalista della testata diretta da Gennaro Sangiuliano. La gaffe, tuttavia, è beffarda, dal momento che Bin Laden (l’assonanza, purtroppo, è evidente) rappresenta uno dei nemici peggiori della storia degli Stati Uniti, ritenuto da sempre il responsabile dell’attentato dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle e al Pentagono, che ha fatto da spartiacque nella storia, facendoci passare dal Novecento al nuovo millennio in maniera molto traumatica.

In Rai dal 1998, Bezmalinovich è uno dei giornalisti più esperti che compongono la redazione del TG2 e, per questo motivo, è entrato da qualche tempo anche nel novero dei conduttori. Una gaffe sul presidente degli Stati Uniti il cui nome è stato storpiato fino a farlo diventare molto simile a quello che è un’icona del terrorismo internazionale, però, non si mette in archivio così presto.

Il Tg2, nel corso delle ultime elezioni statunitensi, ha sempre dettato una linea favorevole al presidente uscente Donald Trump, faro del sovranismo internazionale (e la testata giornalistica della seconda rete, a più riprese, è stata definita sovranista). Un errore di questo tipo, tuttavia, nulla ha a che vedere con il posizionamento politico del telegiornale di Raidue. È stato semplicemente un lapsus.