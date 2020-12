Chissà cosa pensa ‘l’uomo delle ruspe’ di Trump che vuole occupare la Casa Bianca

Il Presidente uscente non sembra aver alcuna intenzione di lasciarla nel giorno dell'insediamento di Biden. Il suo sostenitore italiano, Matteo Salvini, è uno dei pochi che non si è ancora congratulato con il nuovo futuro inquilino

L’uomo della ruspa non si è ancora pronunciato. Non sono bastati i risultati elettorali, l’esito nefasto dei tentativi di ricorso per presunta frode (smentita) fatti dal Presidente uscente e candidato Repubblicano. Non è bastata neanche la certificazione arrivata con il voto finale dei Grandi Elettori americani. Nono sono bastate tutte queste evidenze per convincere Matteo Salvini a fare i complimenti al nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America: Joe Biden. Ora, l’uomo delle ruspe (quello che le citava nelle dirette social, indossando anche discutibile magliette), come si posizionerà davanti al fatto che Donald Trump non lascia la Casa Bianca e la vuole occupare nel giorno dell’insediamento del nuovo inquilino?

LEGGI ANCHE > E venne il giorno in cui Biden ringraziò Trump in diretta Tv | VIDEO

Il 20 gennaio è ormai alle porte e la posizione ostruzionista del Presidente che a breve tornerà a essere ‘solamente’ un tycoon diventa di giorno in giorno sempre più macchiettistica. Prima le grida in caps lock su Twitter paventando brogli talmente paradossali da costringere la campagna repubblicana a mollarlo (se non pubblicamente, quasi); poi gli eventi organizzati nei parcheggi (sbagliando location) con Rudy Giuliani. Dopo le continue sconfitte sui ricorsi, la sua ira sembrava essersi placata, ma da alcuni giorni sta circolando la notizia: Trump non lascia la Casa Bianca il 20 gennaio.

Trump non lascia la Casa Bianca e Salvini resta ancora in silenzio

Ovviamente sarà costretto a farlo, visto che tutte le strade tentate per sovvertire il risultato delle elezioni – come fosse un Alessandro Borghese qualsiasi – sono stati respinti, rigettati. Cestinati. Eppure non molla. La sua scorza dura da imprenditore self-made man lo sta portando a una mossa fuori controllo che solleticherà anche i pruriti dei suoi elettori, ma lo ridicolizza agli occhi del mondo.

La cheerleader ha perso la parola

In tutto questo, dopo averlo sostenuto per tutta la campagna elettorale facendo diventare la mascherina (prima rifiutata, poi diventata veicolo di messaggi politici), Matteo Salvini resta in silenzio. Ancora nessuna congratulazione al Presidente eletto (e prossimo inquilino della Casa Bianca) Joe Biden – ma per la Lega ci ha pensato Giancarlo Giorgetti – e nessun commento sul comportamento da attore navigato dell’uomo che ha sostenuto. Belli i tempi delle ruspe annunciate e stampate sulle magliette. Ma sulle ‘occupazioni’ illegittime e illegali degli amici, nulla da dichiarare.