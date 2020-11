Donald Trump crede di essere Alessandro Borghese

Nella valanga di tweet pubblicati compulsivamente (la maggior parte dei quali sono stati debitamente segnalati da Twitter perché contengono informazioni false, complottistiche e non veritiere) dal Presidente uscente degli Stati Uniti, ne è emerso uno che ha provocato grande ironia sui social. Ed è scattato immediatamente il paragone: Donald Trump come Alessandro Borghese. Il candidato repubblicano (uscito sconfitto dalle ultime Presidenziali Usa), prosegue nella sua battaglia per il riconteggio dei voti in alcuni Stati. Ed è lì che ha usato la nota citazione pronunciata dallo chef in ogni puntata del suo programma ‘Quattro ristoranti’.

«Perché Joe Biden sta formando così rapidamente un gabinetto quando i miei investigatori hanno trovato centinaia di migliaia di voti fraudolenti, sufficienti per ribaltare almeno quattro Stati, il che a sua volta è più che sufficiente per vincere le elezioni?», twitta un rabbioso Donald Trump, chiedendo che i tribunali facciano giustizia (ma, per il momento, si sta muovendo poco e nulla, con l’affare Pennsylvania da cui non sarebbero emerse le frodi denunciate, mentre in Georgia si procederà al riconteggio perché il margine è esiguo tra i due).

Why is Joe Biden so quickly forming a Cabinet when my investigators have found hundreds of thousands of fraudulent votes, enough to “flip” at least four States, which in turn is more than enough to win the Election? Hopefully the Courts and/or Legislatures will have…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2020

Donald Trump come Alessandro Borghese

Insomma, il voto che potrebbe ribaltare tutto e i quattro Stati citati dal Presidente uscente hanno subito fatto scattare il paragone: Donald Trump come Alessandro Borghese. In attesa di capire se questa campagna sulle presunte frodi si tradurrà in aria fritta o in un piatto gourmet, Twitter continua pedissequamente a segnalare i post pubblicati dal Tycoon. Che, però, non demorde. Dopo aver chiesto l’aiuto del pubblico da casa, dunque, toccherà armarsi di padelle. Senza bruciarsi con la brace.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Alessandro Borghese + Tweet Donald Trump)