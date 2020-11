Trump ha twittato che i morti hanno votato

Siamo convinti che una dichiarazione di questo tipo, soprattutto visto l’ampio megafono a disposizione di Donald Trump su Twitter, entrerà a far parte della narrazione collettiva di queste elezioni Usa 2020. Secondo il presidente Usa, anche i morti hanno votato a queste elezioni Usa. L’affermazione, come spesso accade, è tutta scritta in caps lock con una frase secca e perentoria. Puntualmente, tra le altre cose, bollinata da Twitter come inattendibile.

LEGGI ANCHE > Solo i giornali italiani prendono sul serio la storia del divorzio di Melania

Secondo Trump, i morti hanno votato alle elezioni Usa

Il post di Donald Trump si basa su un articolo d Fox News che, a sua volta, riprende un monologo giornalistico di una sua firma di punta, Tucker Carlson. Quest’ultimo ha praticamente raccontato alcune storie di persone decedute che, inserite lo stesso all’interno delle liste elettorali, avrebbero espresso la loro preferenza, dando per assodato – tra le altre cose – che questi voti siano andati a Joe Biden.

I dubbi sull’articolo che dice che i morti hanno votato

Lo stesso Tucker Carlson, del resto, ha dovuto rettificare – e la rettifica compare all’inizio dell’articolo – almeno un caso tra quelli citati all’interno del suo monologo. L’informazione, pertanto, si configura come estremamente dubbia e controversa, tanto più che Twitter ha apposto il suo bollino di fact checking sul tweet di Trump. Ma tutto questo non ha impedito al presidente uscente degli Stati Uniti di dichiarare, con una frase perentoria, che anche i morti hanno votato, gettando ulteriore confusione su queste tormentate elezioni americane del 2020. Con un presidente non rieletto che cerca di buttarla davvero in caciara.