Solo i giornali italiani prendono sul serio la notizia del divorzio di Melania

Praticamente tutti i giornali italiani, chi prima chi dopo, nella giornata di ieri hanno hanno riportato la notizia del divorzio Melania Trump non tenendo conto di quelle che sono le fonti della notizia, fonti notoriamente inaffidabili. A farlo notare è stato, tra gli altri, Francesco Costa sul suo profilo Instagram. Il vicedirettore de Il Post e profondo conoscitore degli Stati Uniti con una sola storia ha spiegato per quale ragione non ha avuto senso trasformare quella che notizia non è in un fatto rimbalzato sulle home dei maggiori giornali italiani.

Divorzio Melania Trump: quanto c’è di vero?

La situazione della stampa italiana riassunta in poche parole da ⁦@francescocosta⁩ (seguitelo su Instagram, se non lo avete create un account per seguirlo) pic.twitter.com/mTKeOuCKwl — Giovanni Ganci (@gioganci) November 17, 2020

Costa ha spiegato in poche righe su Instagram perché i giornali italiani hanno sbagliato a far rimbalzare la notizia. Tutto dipende dalla fonte: in questo caso parliamo di tabloid inglesi che hanno perso molta credibilità nel tempo visti gli errori e le notizia date poi rivelatesi inaccurate, il Sun e il Daily Mail. Non manca la stoccata alla stampa italiana di Costa, che li definisce fonti «che nessun giornale degno di questo mondo prende sul serio. A parte quelli italiani ovviamente».

I titoli dei giornali italiani sul divorzio Melania Trump

Il Corriere della Sera titola “Melania e il divorzio da Trump, «da 50 milioni»”, La Stampa scrive “Melania, bye bye Trump: dopo la Casa Bianca il divorzio da 50 milioni” mentre il Messaggero ha scelto di approfondire la questione e di spiegare per quale ragione si tratti di una illazione – almeno per ora – con un pezzo dal titolo “Melania Trump divorzia da Donald? «Il gossip impazza ma è tutto un bluff: ecco perché»” uscito in serata nella giornata di ieri. Che si riveli o meno vero dopo il 20 gennaio – giorno della fine del mandato presidenziale -, il fatto che Melania chieda il divorzio a Donald Trump è per ora solo una voce che i maggiori giornali italiani dovrebbero scegliere di non riportare per per una questione di professionalità e di credibilità andando al di là dei facili click.