Tweet involontario, la fedelissima di Trump al centro delle polemiche

A 16 giorni dal giorno delle elezioni e quasi due settimane dal sabato in cui Biden ha raggiunto i 270 collegi necessari per arrivare alla Casa Bianca, la fedelissima di Trump si trova al centro di resoconti contrastanti sulla stampa, con la CNN che parla di una donna fortemente combattuta e in forte difficoltà per la situazione, vista l’inedita situazione del presidente sconfitto che non accetta il risultato, che cerca di trovare una via d’uscita per dare il via libera al legittimo vincitore delle elezioni senza però far infuriare l’uomo che l’ha nominata al GSA nel 2017. Per l’ABC invece Murphy starebbe prendendo il suo tempo per assecondare il volere di Trump, ma sarebbe lavorando al proprio futuro fuori dalla Casa Bianca, studiando le proprie possibilità. Adesso però la fedelissima di Trump dovrà spiegare per la prima volta pubblicamente le motivazioni del suo rifiuto di dare il via libera alla transizione dopo che giovedì sera la Camera l’ha convocata per spiegare il proprio comportamento nella prima mossa ufficiale dei democratici, fin qui silenti davanti alle violazioni dei repubblicani e del presidente.

We’ve surpassed 250,000 US COVID deaths, and one woman is preventing the Biden transition team from accessing important COVID info. Lives are at stake.

We are demanding she sign the damn letter – Saturday, 2pm, 12th St. and 7th Ave, NYC.#EmilyMurphy#DoYourJob pic.twitter.com/e8kX5MI8Sy

