Continua l’emergenza Covid alla Casa Bianca, positivo Don jr.

Don jr positivo e la disinformazione del padre

La notizia di Don jr positivo al Covid arriva mentre il padre sembra aver ormai non voler nemmeno fingere di tentare di affrontare l’emergenza coronavirus negli Stati Uniti, dove finora i contagiati totali hanno ampiamente superato i 12 milioni, con 260 mila vittima, dopo aver sparso per mesi messaggi falsi e pericolosi sul virus e la sua gravità. Lo stesso Don jr ha fatto la sua parte nella diffusione di notizie false e che puntavano a sminuire la gravità e il pericolo del Covid, venendo anche bloccato su Facebook per aver aiutato a diffondere le falsità sull’utilità dell’idroclorichina nella cura del virus e aver condiviso meme che scoraggiavano l’uso delle mascherine. E l’outbreak di Covid tra i repubblicani non si limita alla Casa Bianca, visto che anche i senatori Rick Scott e Chuck Grassley hanno recentemente annunciato la loro positività al virus, portando a 26 deputati e 10 senatori il bilancio dei membri del Congresso colpiti dal virus.