Lo studio di Unomattina ride mentre Alan Friedman dà della escort a Melania Trump | VIDEO

Male, molto male. Dalla pessima battuta – spacciata per gaffe condendola con una grassa risata – di Alan Friedman alle altrettanto pessime risate dallo studio di Unomattina, trasmissione di punta delle prime ore su Rai1. Il tutto in diretta, mentre si parlava dell’addio di Donald Trump alla Casa Bianca. Il politilogo statunitense ha ben pensato di fare una volgare battuta riferita a Melania Trump, utilizzando l’appellativo «escort». Inevitabile, e giustificate, le proteste e l’indignazione sui social.

Questi i momenti in cui Friedman pronuncia quelle parole, con il sottofondo di risate che arrivano dallo studio di Unomattina, su Rai1.

Alan Friedman chiama escort Melania Trump. E i sinistri ridono. Questo è il loro linguaggio d'amore. Complementi davvero. Ti piacerebbe Friedman, quanto ti rode che Donald non ti ha voluto, eh?

Ovviamente ci dissociamo dal tono del tweet, ma quanto è accaduto è molto grave. Ci si trova sulla rete ammiraglia della televisione pubblica e un personaggio – ospite in collegamento – fa una pessima battuta riferita all’ex First Lady Melania Trump. Nessuno si dissocia. Anzi, in sottofondo si sentono le risate di qualcuno presente in studio durante la diretta.

Alan Friedman e la pessima uscita su Melania Trump

Di tutto, di più. Criticare un personaggio politico è sempre lecito, ma il tutto deve essere contestualizzato e inserito nei toni giusti per proseguire un dibattito. Cadere in narrative, nascoste dietro la gaffe (e no, non era una gaffe), che rivolgono pensieri e parole volgari – scambiando Melania Trump per una escort al fianco del marito Donald – è del tutto fuori luogo. Ancor di più in una televisione pubblica. Ancor di più se in studio nessuno si dissocia.

