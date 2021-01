La scelta di Vice News, saluta Donald Trump con un «Bye Bye» in loop

Un video che fa il paio con YMCA in sottofondo mentre l'ex presidente sale sull'Air Force One

Tante belle cose. Donald Trump ha appena lasciato la Casa Bianca e l’attenzione del mondo è tutta concentrata su questo evento globale. Ci sono state diverse curiosità che hanno caratterizzato l’addio dell’ex presidente degli Stati Uniti alla sua residenza di Washington. La prima, senz’altro, è il video scelto da Vice News – una delle testate più attive del panorama mediatico degli Stati Uniti (e non solo) – per celebrare questa giornata storica, dopo 4 anni di presidenza.

Addio Trump, il presidente lascia la Casa Bianca

Il video di Vice News è un collage di «bye bye», tutti i saluti che l’ex presidente Trump ha riservato ai suoi sostenitori nel corso dei quattro anni di presidenza. Una sequenza di arrivederci che, vista in loop, crea un ipnotico effetto comico:

Ma non è stato l’unico momento che ha calamitato l’attenzione dei social network. In tanti, ad esempio, si sono chiesti perché – una volta terminato il discorso di commiato di Trump presso l’aeroporto militare del Maryland, dal quale è partito l’Air Force One – sia partita la musica dei Village People, con le note di YMCA. Qualcuno, scherzando, ha voluto vedere un certo riferimento alla protesta a Capitol Hill, dove Jake Angeli – diventato il simbolo del 6 gennaio e dell’attacco alla democrazia – era vestito esattamente come uno dei componenti del gruppo musicale.

Intanto, l’Inauguration day va avanti. È il momento della cerimonia religiosa a cui Joe Biden e la sua first lady stanno assistendo prima di prestare giuramento. Da 46° presidente degli Stati Uniti d’America.