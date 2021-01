I trumpiani accaniti che fino all’ultimo, sui social, aspettano il Kraken

Non c'è stata rassegnazione, nemmeno dopo il giuramento di Biden

Nemmeno il giuramento di Joe Biden ha impedito agli aficionados di Donald Trump di sperare nella liberazione del Kraken, fino all’ultimo secondo. E con i sostenitori di Trump non intendiamo soltanto gli irriducibili statunitensi – quelli che, per intenderci, frequentano il social network Parler (in fase di ripresa, negli ultimi giorni dopo che Amazon Web Service l’aveva estromesso dai propri server) -, ma anche diversi supporter italiani, seguaci di notizie complottiste e legate alla rete dei Qanon.

Ma cos’è il Kraken che tanti supporter di Trump aspettavano?

Il Kraken è una ipotesi – al limite tra il paradossale e il fantasioso – che Sydney Powell, del team legale di Trump, aveva preannunciato circa 20 giorni dopo le elezioni Usa 2020. Invitava, con parole minacciose, gli stati americani a non certificare le elezioni perché, a breve, il presidente avrebbe liberato il Kraken. Una metafora, sicuramente, dal momento che l’immaginario collettivo associa al Kraken una figura mitologica, simile a un calamaro gigante.

Su Twitter, evidentemente, c’era qualcuno che sperava ancora nell’arresto di Biden e della vicepresidente Kamala Harris. Nel corso del giuramento davanti a Capitol Hill, il 46° presidente della storia del Paese ha pronunciato parole concilianti, con cui spera di poter voltare definitivamente pagina rispetto all’era di Donald Trump. «Sarò il presidente di tutti gli americani, mi batterò anche per coloro che non mi hanno sostenuto – ha detto Biden -, cercheremo di sconfiggere il suprematismo bianco e i terroristi interni. Questa è la giornata dell’America, della democrazia, della storia, della speranza. Metterò tutta la mia anima per riunire la nazione».

Sono parole di alto profilo, solenni, che non sono state interrotte da nessuno strampalato intervento militare (la speranza ha circolato nelle reti Qanoniste fino alle prime ore di questa mattina). Nessun Kraken, nessun assalto, nessun colpo di Stato. L’America è stata finalmente pacificata.

