La trollata social di Greta Thunberg a Donald Trump

Appena 18enne, Greta Thunberg si è concessa anche qualche battuta ironica. Nel corso dell’Inauguration Day, con Donald Trump che ha lasciato la Casa Bianca nella mattinata di Washington (il primo pomeriggio italiano), l’attivista per il clima ha voluto salutare a modo suo l’ex presidente degli Stati Uniti, una delle poche autorità istituzionali del pianeta che non ha mai avuto un buon feeling con la ragazzina che ha catalizzato l’attenzione dei più giovani sul cambiamento climatico.

Greta Thunberg saluta Trump, il suo tweet

«Sembra davvero un vecchietto felice che guarda avanti verso un luminoso e splendido futuro. Così carino da vedere!».

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021

Greta Thunberg era spesso stata attaccata dal presidente degli Stati Uniti per le sue battaglie sul clima. Non a caso, Donald Trump è sempre stato considerato come uno dei principali negazionisti dei cambiamenti climatici e ha spesso utilizzato i suoi profili social – attualmente chiusi, dopo i provvedimenti che Facebook e Twitter, tra gli altri, hanno fatto seguire alle proteste di Capitol Hill – per diffondere delle fake news in proposito. Memorabile anche l’incontro tra la giovane attivista e l’ex presidente degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, prima dell’intervento di Greta davanti ai potenti del mondo. Si sono incrociati per qualche secondo e tanto era bastato alla Thunberg per incenerirlo con lo sguardo.

Oggi, nel giorno del tramonto dell’era Trump sulla Casa Bianca, Greta Thunberg ha deciso di attaccare l’ormai ex presidente degli Stati Uniti scegliendo come immagine quella del Tycoon che sale sull’elicottero presidenziale per lasciare, una volta per sempre, le stanze del potere.