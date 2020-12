La prima volta che il Time mette presidente e vice insieme in copertina

Joe Biden e la sua vice Kamala Harris sono la ‘Persona dell’Anno’ di Time. Il presidente Usa eletto e la sua numero due hanno conquistato l’ambita copertina che dal 1927 ogni dicembre il magazine americano attribuisce alla persona che, nel bene o nel male, ha segnato l’anno che sta per concludersi. Biden ha battuto il presidente uscente Donald Trump, l’epidemiologo Anthony Fauci insieme ai lavoratori essenziali, i medici e gli infermieri della risposta al Covid, e il movimento Black Lives Matter.

La novità di quest’anno, però, è dettata dal fatto che per la prima volta il Time ha messo in copertina presidente e vice insieme. Il direttore Edward Felsenthal ha affermato che Biden e Harris hanno vinto il riconoscimento per «aver cambiato la storia americana, per aver dimostrato che le forze dell’empatia sono più grandi delle furie della divisione, per aver condiviso una visione di risanamento in un mondo in lutto. Ogni presidente eletto da Franklin Delano Roosevelt a un certo punto durante il suo mandato è stato una persona dell’anno, quasi una dozzina di quelli in un anno di elezioni presidenziali. Questa è la prima volta che inseriamo un vicepresidente», ha detto Felsenthal.

Biden è stato il candidato che ha raccolto più voti nella storia degli Stati Uniti, mentre Kamala Harris è diventata la prima donna, per di più di colore e con origini sudasiatiche, a occupare la poltrona di vice. Altri due presidenti americani prima di Biden, Barack Obama nel 2012 e Donald Trump nel 2016, sono stati scelti al Time come persona dell’anno. Lo scorso anno aveva vinto l’attivista per l’ambiente Greta Thunberg, divenuta la persona più giovane ad essere scelta e la prima svedese in assoluto a finire sulla copertina di Time come “persona dell’anno”.