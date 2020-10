Un paio di cosa da sapere prima di condividere la ‘copertina del Time’ su Donald Trump

In molti hanno condiviso la copertina Time to go Trump

Sta circolando in rete l’immagine di una presunta copertina del Time, nota rivista statunitense, che – giocando con il suo nome – mostra l’uscita di scena di Donald Trump. Ci avviciniamo alle Presidenziali americane e tutto fa brodo sui social, come spacciare per reale una finta prima pagina. E, dopo quanto già accaduto nel mese di maggio, anche la copertina Time to go Trump è un falso che non risulta negli archivi della testata e non ha le caratteristiche grafiche di una copertina vera e propria.

Questa è l’immagine che sta circolando sui social da qualche giorno. In realtà, le prime tracce di questa copertina Time to go Trump risalgono addirittura allo scorso mese di maggio, quando divenne virale soprattutto negli Stati Uniti.

Si mostra il nome della testata (Time) accompagnata da quel ‘to go’, con sullo sfondo l’immagine del Presidente Donald Trump che esce da una porta. Tempo di andare, ma si tratta di una copertina falsa. E già nel mese di maggio alcuni siti statunitensi avevano smentito la veridicità di quella prima pagina che aveva attirato l’attenzione di molti utenti sui social.

Copertina Time to go Trump, è un falso

Per esempio Snopes.com spiegava già i motivi che rendevano la copertina Time to go Trump un falso. Innanzitutto le caratteristiche grafiche: manca la data di pubblicazione che compare sempre in alto a destra, come dimostrano tutte le altre prime pagine della nota rivista americana. Inoltre, questa copertina non compare nell’archivio presente sul sito ufficiale del Time. Due motivi che rendono, evidentemente, falso il tutto. Insomma, si tratta di un meme, ma non di una pubblicazione avvenuta realmente e messa in vendita. Né ora né nel mese di maggio scorso.