La ‘rivincita’ di Greta Thunberg contro Donald Trump

Si potrebbero utilizzare moltissimi modi di dire o vecchi adagi: da «la vendetta è un piatto che va servito freddo» al più classico «specchio riflesso», fino ad arrivare al «chi la fa l’aspetti». Parole che riassumono quanto accaduto su Twitter, con la giovanissima attivista per l’ambiente che ha reso «pan per focaccia» al Presidente uscente degli Stati Uniti. Undici mesi dopo, utilizzando le stesse parole rivolte a lei nel dicembre dello scorso anno, il ‘troll’ Greta Thunberg contro Trump dopo le proteste del candidato repubblicano.

Era il 12 dicembre del 2019 quando Donald Trump aveva twittato contro la giovane attivista svedese per l’ambiente scrivendo questo:

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019