Trump dice di aver vinto le elezioni e le TV interrompono la trasmissione della conferenza stampa | VIDEO

Manca poco: nel giro di poche ore (al netto del ricorso annunciato per il riconteggio dei voti annunciato dal numero uno uscente della Casa Bianca) gli Stati Uniti avranno un nuovo o vecchio Presidente. Le operazioni di spoglio stanno procedendo a rilento e nelle ultime ore si è registrata una rimonta da parte di Biden in Stati decisivi come Georgia e Pennsylvania, dove il vantaggio del candidato Repubblicano si è assottigliato (e non di poco). Nel frattempo, in conferenza stampa, le parole di Trump elezioni vinte sono state bloccate da alcuni canali televisivi che hanno interrotto la diretta e corretto le parole del Presidente uscente.

Questo, per esempio, il video della diretta andata in onda (prima di essere interrotta) su MSNBC e pubblicata sui canali social dell’emittente televisiva che dal 3 novembre sta seguendo e raccontato le operazioni di voto e quelle di spoglio in tutti gli Stati americani.

Trump elezioni vinte e brogli: e le tv tagliano il collegamento con la Casa Bianca

Annunciando il ricorso alla Corte Suprema (cosa già fatta a poche ore dall’inizio dello spoglio, nella giornata di mercoledì 4 novembre), Trump continua a ribadire di aver decisamente vinto le elezioni «se ci contano i voti legali». Accuse senza prove e prive di fondamento che stanno diventando un mantra nelle dichiarazioni del Presidente uscente. E la reazione del giornalista della MSNBC, Brian Williams, smentiscono quanto dichiarato:

La reazione del giornalista

«Ok. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States». Insomma, si trovano nella posizione inusuale non solo di interrompere il Presidente degli Stati Uniti, ma anche di correggerlo. E non solo la MSNBC.

I sottopancia CNN di questi giorni top, questo poi mio preferito ever pic.twitter.com/wALVYngpO5 — 🇪🇺☘️Sara☘🇪🇺 (@Irishsara1980) November 6, 2020

Perché le accuse e la dichiarazione di Trump elezioni vinte non hanno alcun riverbero con la realtà. E, a breve, dovrebbe arrivare la conferma ufficiale con lo spoglio ultimato.

