Le parole con cui Vittorio Feltri «ricorda» il compleanno di Greta Thunberg

Un tweet fuori luogo, l’ennesimo, di Vittorio Feltri su Greta Thunberg. L’editorialista di Libero si conferma uno dei più accaniti detrattori dell’attivista svedese che, nella giornata del 4 gennaio 2021, ha compiuto 18 anni. Le parole del giornalista per “ricordare” questo evento sono state: «Greta ha compiuto 18 anni quindi può andare a sc*pare il mare pieno di schifezze umane». Ovviamente, senza censura.

LEGGI ANCHE > Feltri se la prende anche con Greta Thunberg: «Vive in Svezia, dovrebbe ringraziare per il tepore la stupidina»

Feltri su Greta Thunberg e l’ennesimo tweet evitabile

Greta ha compiuto 18 anni quindi può andare a scopare il mare pieno di schifezze umane. — Vittorio Feltri (@vfeltri) January 4, 2021

Tanti auguri a te. Auguri evitabili, senza alcun dubbio. Giusto perché – alla fine dei conti – se l’augurio deve essere questo, Greta Thunberg non lo gradirebbe. Fermo restando che Greta Thunberg non sa nemmeno chi sia Vittorio Feltri. L’editorialista di Libero, invece, conosce bene la giovane attivista e spesso – da quando è emerse con i suoi Fridays for Future – l’ha scomodata e citata in maniere che definire poco eleganti è un eufemismo. Quest’ultima frase, dai chiari connotati sessisti, non ha nemmeno un senso compiuto.

La marea di battute inutili di Feltri sull’attivista

Il giornale di Vittorio Feltri si è reso celebre per aver coniato il termine “gretini” – palese insulto nei confronti di Greta e di tutti i giovani che si mobilitano a favore della causa ambientale – e l’editorialista di Libero si è reso protagonista di una serie di attacchi mirati nel tempo. Commentando il maltempo a inizio maggio 2019 Feltri ha definito la giovanissima donna «racchia» aggiungendo che «porta pure sfiga»., non risparmiandosi il bodu shaming, arrivando persino a paragonarla a Hitler o Stalin per via del seguito che ha raccolto. Greta Thunberg è quindi uno dei bersagli preferiti di Vittorio Feltri che, per quanto possa non essere d’accordo e non condividere la sua battaglia, farebbe meglio – una volta di più – a evitare di esprimersi se i toni devono essere questi.