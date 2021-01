Caso GameStop, ovvero come un canale su Reddit può influenzare il valore in borsa

Del caso Reddit GameStop si parla in tutto il mondo perché ha sorpreso moltissimi professionisti finanziari – da Jim Cramer, celebre giornalista finanziario americano, a Elon Musk, che ha incoraggiato la faccenda -. Si tratta della prima volta che, sfruttando un social, gli investitori amatoriali possono influenzare in maniera massiccia le transazioni arrivando a ribaltare anche le regole dei mercati. Grazie al gruppo che si è creato su Reddit le azioni di GameStop – nonostante lo stato di salute dell’azienda sia molto scarso, tra perdita e declino – sono salite vertiginosamente dal valore di 4 dollari ciascuna a metà 2020 a 147 dollari al momento della chiusura delle contrattazioni il 26 gennaio. Come è possibile che l’azione su un social porti a tanto?

Reddit GameStop: il ruolo del social nel caso

Il successo che sta avendo GameStop in borsa è dovuto a Reddit, precisamente grazie agli acquisti coordinati sul social. Come ha magistralmente ricostruito Il Post, tutto è cominciato da un gruppo di utenti del social Reddit e a una loro azione più o meno coordinata. Tra meme, emoji e dirette questi investitori amatoriali sono stati in grado – tramite il canale Reddit r/wallstreetbets, che conta 3,3 milioni di utenti, che si chiamano degenerates, al momento della scrittura di questo articolo – di organizzarsi in maniera tale da comprare azioni di GameStop e convincere altri a farlo, facendone salire vertiginosamente il valore. Da tutto questo è venuto fuori non solo uno strumento di speculazione finanziaria inaspettato ma anche un modo per attaccare alcuni celebri fondi di investimento della sede della borsa americana, Wall Street.

R/wallstreetbets, tra analisi finanziarie raffinate, omofobia e sessismo

R/wallstreetbets è un canale Reddit che era già famoso prima e che ora, per il caso GameStop, sta guadagnando ancor più notorietà. Stabilire quanti utenti del canale siano effettivamente responsabili dell’aumento delle azioni di GameStop – ovvero quanti le abbiano davvero comprate – non è possibile. Stando al parere dell’esperto di mercati finanziari Howard Lindzon, «sono come i velociraptor in Jurassic Park: diventano sempre più intelligenti, e alla fine saltano la recinzione». Chi troviamo nel canale Reddit? Investitori amatoriali, solitamente giovani, che condividono consigli finanziari utilizzando toni e linguaggio volgari e sarcastici. Il motto del canale è YOLO – «You only live once – e non mancano battute sessiste e omofobe nel gergo adottato. Si può parlare di un atteggiamento da troll ma, in tutto questo, si trovano spesso e volentieri analisi finanziarie molto accurate. I membri del gruppo parlano di rivalsa nei confronti di finanzieri e investitori ricchi di Wall Street tanto che, domenica scorsa, uno dei moderatori del canale ha scritto: «Voi ragazzi state avendo un impatto tale che quei pezzi grossi sono preoccupati di doversi mettere a lavorare per guadagnarsi da vivere».