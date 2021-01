Se ci tenete alla vostra privacy, allora dovete subito aggiornare TikTok

A dirla così suona davvero molto male. Eppure, ogni volta che su TikTok avete utilizzato la funzione “Trova amici”, magari semplicemente per mettervi in contatto con persone che potenzialmente conoscete, che utilizzano il social network da poco o con cui siete in contatto già su altri social network, vi siete potenzialmente esposti al pericolo di fuga di dati personali. Quasi un paradosso, a ben vedere: la funzione “Trova amici” è una sorta di comfort zone, una funzione che dovrebbe farci sentire più tutelati. L’algoritmo seleziona persone vicine a noi, magari che frequentiamo già. Eppure, dietro a questa funzione innocua, si celava un vero e proprio cavallo di Troia a portata di hacker.

Aggiornamento TikTok è assolutamente urgente

Il team di Check Point Security ha scoperto una falla nella sicurezza di TikTok: accedendo a questa funzione, un hacker avrebbe potuto tranquillamente sfruttare una debolezza di sistema per avere a portata di mano alcuni dati necessari all’iscrizione sul social network come il numero di telefono, immagini di profilo, avatar, il settaggio della privacy, l’ID di accesso al social network. Insomma, una vera e propria esposizione completa.

Check Point Security ha fatto immediatamente notare questa cosa a TikTok che ha predisposto un aggiornamento che punta proprio a risolvere questo grave problema di sicurezza. Una soluzione che, sebbene tardiva, può consentire di limitare i danni. Per questo è utile, per tutti gli utenti del social network, scaricare immediatamente l’aggiornamento, in modo tale da chiudere la porta in faccia all’hacker di turno.

David Gubiani, Regional Director SE EMEA Southern di Check Point – contattato da Repubblica – ha confermato che, in seguito all’aggiornamento, il problema sicurezza non si pone più in questi termini. Certo, esponendosi sulla piattaforma si corrono comunque gli stessi rischi che presentano gli altri social network, ma almeno si tratta di rischi calcolati che gli utenti conoscono (o, almeno, dovrebbero conoscere). Il problema resta quando a usare TikTok siano i giovanissimi, senza una adeguata formazione dal punto di vista della tutela dei dati sensibili.

foto IPP/imagostock