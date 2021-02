Il nuovo scacco matto di Reddit ai mercati

L’operazione GameStop è stata solo l’inizio. Una sorta di beta-test che ha dimostrato come l’unione sia in grado di fare la forze, mettendo il bastone tra le ruote degli speculatori di mercato. E ora, sempre partendo da Reddit (con una vasta eco mediatica data anche da altri social network, come Twitter) è partita una nuova campagna di ‘investimenti’ continui e simultanei che stanno nuovamente influenzando l’andamento dei mercati. L’hanno chiamato «Silver squeeze», con tanto di hashtag social: e il prezzo dell’argento è cresciuto (raggiungendo livelli mai raggiunti negli ultimi sette anni) in modo esponenziale nell’ultimi fine settimana.

La strategia utilizzata è simile a quanto fatto la scorsa settimana con GameStop . Questa volta, però, l’azione coordinata non si limita solamente a un’azienda quotata in Borsa, ma al valore di uno dei metalli preziosi che sono – insieme all’oro – indice dell’andamento e della salute dei mercati azionari. E in soli tre giorni, dopo l’avvio dell’operazione silver squeeze, il presso dell’argento è passato dai 27 dollari l’oncia di venerdì (con una crescita del 6% rispetto alla rilevazione precedente) ai 30 dollari registrati questa mattina (lunedì 1 febbraio) all’apertura delle borse.

Silver squeeze, Reddit dà ancora scacco matto ai mercati

Piccoli investitori crescono e condizionano i mercati azionari (e le Borse). L’obiettivo dichiarato – in quella che non è una mera speculazione, ma viene identificata come una lotta contro l’establishment economico-finanziario mondiale – è di portare il prezzo dell’argento a una cifra record: 75 dollari l’oncia.

Gli Hedge fund muti

Dopo il caso GameStop, altri titoli quotati in borsa stanno usufruendo di questa campagna di retail mania e alcuni fondi di investimento hanno ammesso che il solo intervento sulle azioni dell’azienda di videogiochi ha fatto perdere loro miliardi di dollari. E, forse, questo sarà solamente il primo step. Perché su Reddit si pensa allo scacco matto conclusivo: la corsa all’oro.

