La protesta contro RobinHood che ha bloccato le operazioni su GameStop

Cause e richiesta di chiarimenti da parte di politici per l'app di trading

Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri. L’app Robinhood Market – che all’eroe popolare britannico si ispira – sembra aver fatto esattamente l’opposto. Nel bel mezzo di quella che potremmo definire la bolla GameStop – qui vi abbiamo spiegato come un gruppo di appassionati di transazioni di borsa che ha creato un gruppo su Reddit è riuscita a incastrare gli hedge fund che stavano cercando di attaccare sul mercato proprio l’azienda che vende videogame – l’applicazione che si occupa di servizi finanziari online ha eliminato dal proprio feed la possibilità di compiere operazioni proprio su GameStop.

Robinhood Market e le proteste per l’operazione GameStop

Almeno due clienti dell’applicazione hanno avanzato la richiesta di causa legale dopo quell’operazione che, in base a quanto affermano, sarebbe contraria ai principi generali e alle condizioni di utilizzo dell’applicazione. Le due cause federali sono state intentate a New York e a Chicago: entrambe si basano che, attraverso l’eliminazione di GameStop dal feed di Robinhood, l’azienda abbia impedito agli investitori di guadagnare con l’operazione di compravendita delle azioni di GameStop che, al momento, hanno ottenuto un rimbalzo verso l’alto a Wall Street a causa della circostanza a cui si accennava in precedenza e che è spiegata bene qui.

La questione è diventata di interesse politico: mentre Robinhood si è al momento rifiutata di rilasciare dichiarazioni, il membro del Congresso degli Stati Uniti, la progressista Alexandria Ocasio-Cortez ha sottolineato la gravità dell’azione di Robinhood: «Questo è inaccettabile – ha twittato -. Ora abbiamo bisogno di saperne di più da Robinhood. La decisione di impedire agli investitori al dettaglio di acquistare azioni, mentre gli hedge fund possono negoziare liberamente le azioni come ritengono opportuno, è grave. In qualità di membro del Financial Services Cmte, sosterrei un’udienza se necessario».