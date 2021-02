Reddit ha speso tutto il suo budget pubblicitario per uno spot al Super Bowl

Ma non poteva non farlo dopo la bolla Game Stop

Visto il clamore mediatico sollevato dall’utilizzo di Reddit relativamente al caso Game Stop e ai dieci giorni da favola delle azioni a Wall Street del famoso store di giochi virtuali, il social network non poteva non approfittare dell’ondata di notorietà per ritagliarsi uno spazio – in verità davvero esiguo – durante il Super Bowl, l’evento di inizio febbraio che – negli Stati Uniti – ha la risonanza di una finale mondiale di calcio. Non a caso, il mercato degli spot del Super Bowl è particolarmente florido, sia per le emittenti televisive che lo trasmettono, sia per una questione di costume: i brand sponsorizzati durante il Super Bowl possono avere un’onda lunga di diversi mesi in seguito al successo più o meno garantito della propria pubblicità.

LEGGI ANCHE > Caso Game Stop, ovvero come un canale su Reddit può influenzare il valore in borsa

Reddit fa all-in sullo spot del Super Bowl

Per questo, Reddit ha deciso di puntare tutto il suo budget destinato alla sponsorizzazione sullo spot del Super Bowl: niente post a pagamento su altri social network, niente iniziative di marketing; il tradizionale evento sportivo resta la cassaforte nella quale investire soldi e promozione. Un po’ anomalo per un social network che ha completamente stravolto – attraverso un sistema non convenzionale di raccolta degli investitori – il mondo delle transazioni di borsa. L’esempio tangibile di chi vuole “giocare a fare i grandi”.

Per cinque secondi di spot (ricordiamo che gli spazi pubblicitari, quest’anno sono arrivati a costare 5,6 milioni di dollari), Reddit ha mostrato un banner che, lì per lì, è stato anche illeggibile. Eppure, sono stati tanti quelli che – incuriositi dal brand del social network che ha sconvolto Wall Street – si sono fiondati in rete per capire cosa c’era in quel banner scritto fitto fitto, in cui si distingueva soltanto l’intestazione acchiappa-attenzione: Wow, this actually worked.

«Se stai leggendo questo messaggio – si legge nello spot -, significa che la nostra scommessa ha pagato. I grandi spot in ambito sportivo sono costosi, quindi non potremmo mai acquistarne uno completo. Ma siamo stati ispirati e abbiamo deciso di spendere il nostro intero budget di marketing in 5 secondi di trasmissione. Una cosa che abbiamo imparato dalle nostre comunità la scorsa settimana è che i perdenti possono realizzare qualsiasi cosa quando si uniscono attorno a un’idea comune. Chissà, forse sarai tu la ragione per cui i libri di testo di finanza devono aggiungere un capitolo sulle “tendenze”. Forse metterai in pausa per leggere questo annuncio di 5 secondi. Cose potenti accadono quando le persone si radunano attorno a qualcosa a cui tengono veramente. E c’è un posto per quello. Si chiama Reddit».

Ne sarà davvero valsa la pena? Certo è che quest’anno il palinsesto tradizionale degli spot del Super Bowl è stato stravolto – complici anche gli investimenti diversi che sono stati fatti a causa della pandemia -: un marchio storico come la Coca-Cola, ad esempio, ha deciso di non utilizzare budget per realizzare uno spot. Questo ha permesso a social network emergenti di avere un palcoscenico di tutto rispetto: si pensi al caso di Triller. Da tempo, questo nuovo media viene indicato come l’erede designato di TikTok. Nonostante questo, il suo utilizzo è stato, fino a questo momento, ancora confinato all’interno di una cerchia ristretta di utenti. Nella notte, però, un suo spot è andato in onda durante il Super Bowl: sarà lo scatto decisivo che lo aiuterà a imporsi in un mercato, quello dei social network, sempre più saturo e monopolizzato dalle realtà che arrivano dall’Estremo Oriente?