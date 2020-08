Paola Ferrari e il tweet sulla Juve ripescata per i positivi al coronavirus dell’Atletico Madrid

Nemmeno il più avvelenato redattore del Televideo avrebbe potuto confezionare una Breaking news di questo tipo. E, infatti, si tratta di uno dei tanti fotomontaggi con questa nostalgica grafica che circolano sui social network. Il fatto che la Juventus potesse essere ripescata nei quarti di finale di Champions League in seguito alla positività di due giocatori dell’Atletico Madrid era stato motivato – nella finta grafica – dalla ragione seguente: «In questo contesto, la Uefa ha già individuato nella Juventus la squadra sostitutrice in quanto ‘non vincendo la finale, non penalizzerebbe le altre squadre meritorie’». Uno sfottò agli juventini, insomma, che forse è stato preso troppo sul serio dalla giornalista di RaiSport Paola Ferrari.

Paola Ferrari e il tweet sulla Juventus ripescata

La conduttrice di Novantesimo minuto – tra gli altri programmi della testata sportiva del servizio pubblico – ha accompagnato l’immagine della falsa notizia del Televideo con il commento «Boom» e con l’hashtag #speranza. È caduta in una fake news o ha voluto condividere una immagine palesemente confezionata per prendere in giro i tifosi della Juventus? Il tag all’account ufficiale dei bianconeri rende meno plausibile questa seconda opzione.

La difesa di Paola Ferrari da parte di Enrico Varriale

La notorietà di Paola Ferrari e il ruolo nel servizio pubblico che la giornalista svolge hanno portato diversi utenti a evidenziare la sua condivisione sui social network. Tanto che anche il vicedirettore di RaiSport, Enrico Varriale, è stato costretto a intervenire nel dibattito per calmare le acque: «Paola Ferrari è una donna intelligente che fa tante belle cose, come quest’ultima (il riferimento è a un documentario su Bukowski, ndr). Ha preso, credo per distrazione, una grossa topica su Twitter. Capita a molti, e sarebbe giusto scusarsi. Detto questo: 1) Su TW ognuno risponde per se stesso. 2)Dietro alcuni attacchi c’è dell’altro».

La risposta di Paola Ferrari

Dopo essere entrata tra le tendenze di Twitter, la giornalista Paola Ferrari ha voluto replicare, affermando che la sua condivisione altro non era stata che una sorta di auspicio: le sarebbe piaciuto, infatti, che la Juventus ripercorresse le orme della Danimarca agli europei del 1992, quando fu ripescata al posto della Jugoslavia (lo stato, ormai frammentato, era impegnato nella devastante guerra dei Balcani) e poi vinse quella stessa edizione. «Ehh come vi scaldate! – ha scritto la giornalista – Ho detto solo che mi sarebbe piaciuto! Come accadde alla Danimarca nell’Europeo del ‘92».