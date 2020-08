I due calciatori dell’Atletico Madrid risultati positivi al Covid

L’Atletico Madrid ha comunicato l’esito dei test Covid effettuati sui suoi tesserati. Come trapelato nelle scorse ore, all’interno del club spagnolo erano stati individuati due casi di positività. Adesso, alla vigilia della partenza verso il Portogallo per disputare la final-eight di Champions League, la squadra allenata da Diego Pablo Simeone ha annunciato i nomi dei due calciatori risultati infetti: si tratta dell’attaccante argentino Angel Correa e del terzino croato Sime Vrsaljko.

«La prima squadra e membri dello staff tecnico dell’Atletico Madrid sono stati sottoposti ieri a nuovi test sul coronovarus, il cui esito è stato in tutti negativo, dopo la comparsa di due casi positivi nei test effettuati sabato – si legge nella nota ufficiale diramata dal club -. A seguito del protocollo sanitario, detti test sono stati eseguiti anche su parenti conviventi con i due casi positivi, tutti anch’essi negativi».

Las nuevas pruebas PCR han resultado negativas en el resto de jugadores y técnicos de la primera plantilla ➡ https://t.co/atUtWt5vTA — Atlético de Madrid (@Atleti) August 10, 2020

Atletico Madrid, i due calciatori positivi al test Covid

La squadra, dunque, partirà verso Lisbona con due assenze. Sime Vrsaljko e Angel Correa, infatti, non seguiranno il resto dei compagni a causa della loro positività al Covid e non affronteranno il Lipsia nella gara in programma giovedì 13 agosto. «La prima squadra tornerà ad allenarsi questo pomeriggio con l’assenza di Ángel Correa, che rimane isolato a casa sua senza presentare sintomi – si legge nella nota del club -. Sime Vrsaljko, che si stava riprendendo da un infortunio è risultato asintomatico e resterà a casa su decisione dei Servizi medici, sebbene il suo caso sia considerato risolto dalle autorità sanitarie in quanto ha generato anticorpi (IgG) diversi mesi fa. I medici supervisioneranno il monitoraggio di entrambi i giocatori come stabilito dal protocollo sanitario».

(foto di copertina: da Instagram)