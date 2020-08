«Amici romanisti, ce l’abbiamo fatta!». L’urlo di Garcia dopo aver eliminato la Juventus

Un urlo liberatorio, una frase sibillina in italiano che sa di rivalsa nei confronti degli eterni rivali della Juventus, eliminati dalla Champions League. Rudi Garcia, con il suo Lione, ha fatto fuori i bianconeri. Nonostante la sconfitta 2-1 a Torino, i francesi si qualificano ai quarti di finale grazie all’1-0 dell’andata e al gol segnato in trasferta. E dopo l’impresa, Garcia si è presentato in conferenza stampa e ha lanciato un messaggio verso quelli che, dal 2013 al 2016, sono stati i ‘suoi’ tifosi.

«Visto che lei parla di quando allenavo la Roma, ho un messaggio per i miei amici di Roma e della Roma: ragazzi, ce l’abbiamo fatta! E quindi il fattore importante oggi era lo spirito di squadra», ha detto Garcia rispondendo alla domanda di un giornalista. L’allenatore del Lione è stato infatti seduto sulla panchina giallorossa dal 12 giugno 2013 al 13 gennaio 2016: nel suo primo anno in Italia, ha lottato proprio contro la Juventus per lo scudetto, poi finito ai bianconeri. Ha comunque concluso la stagione inanellando dieci vittorie consecutive e totalizzando 85 punti, record per la Roma.

Nella serata di ieri, il suo Olympique Lione ha fatto l’impresa di eliminare la Juventus e Rudi Garcia, con il suo gesto in conferenza stampa ha regalato di fatto un sorriso beffardo a tutti i tifosi romanisti, eterni rivali dei bianconeri.

La Juventus di Sarri, dal canto suo, non è riuscita a qualificarsi ai quarti di finale di Champions League, obiettivo minimo della società, che da anni tenta di poter conquistare il tanto ambito trofeo da mettere in bacheca. Come ha affermato anche il presidente Andrea Agnelli, saranno giorni caldi per l’allenatore toscano: «Il bilancio è agrodolce. È stata una stagione difficilissima, abbiamo ottenuto un grande risultato con il nono scudetto consecutivo. In Champions è deludente perché se prima avevamo un sogno oggi abbiamo un obiettivo, uscire ci deve lasciare delusi. Ci prenderemo qualche giorno per valutare la stagione e fare le riflessioni per fare un’analisi completa».