Juve eliminata, sui social la rabbia e delusione dei tifosi bianconeri

Juve eliminata in Champions League. Ancora una volta. Stavolta pero’ il ko col Lione apre una serie di interrogativi sulla stagione della squadra e sulla gestione del club che fanno sbottare i tifosi bianconeri. Sul banco degli imputati c’e’ ovviamente Maurizio Sarri, allenatore mai digerito da squadra e ambiente, ma anche la societa’ che lo ha scelto cacciando quel Massimiliano Allegri che lo scorso anno sembrava l’origine di ogni male e adesso e’ forse il rimpianto piu’ grande dei tifosi juventini.

Juve eliminata dal Lione, la delusione di Agnelli

“Il bilancio della stagione è agrodolce: grande risultato il nono scudetto di fila, deludente il bilancio in Champions. Uscire in questo modo con il Lione ci deve lasciare tutti quanti delusi. Ci prenderemo qualche giorno per fare valutazioni”. Queste le parole di Andrea Agnelli alla fine della gara col Lione, che ha visto la Juventus uscire dalla Champions League dopo un beffardo 2-1 condizionato dal contestatissimo rigore assegnato ai francesi a inizio gara ma anche dall’ennesima brutta prestazione della squadra di Sarri. E proprio sul futuro del tecnico toscano si addensano le nubi piu’ nere con il presidente Agnelli che, in tv, piu’ volte sollecitato più volte sull’argomento, non ha mai pronunciato il nome del tecnico toscano.

La poca sintonia tra presidente e tecnico non e’ una novita’, e anche i tifosi bianconeri, gia’ poco entusiasti per il modo in cui e’ stato vinto il nono scudetto consecutivo, non hanno risparmiato Sarri, al quale in pochi hanno perdonato il periodo in cui allenava il Napoli, polemiche contro la Juve comprese.

Il #SarriOut dei tifosi, ma forse anche della squadra

Resta il fatto che il grande colpevole di questa clamorosa eliminazione agli occhi dei tifosi e’ Maurizio Sarri. Il tecnico che non si e’ mai integrato nell’ambiente juventino e che persino durante la festa scudetto sembrava un pesce fuor d’acqua. E dopo la deludente prestazione di stasera il tifo juventino non ha esitato un attimo a esternare la propria rabbia e delusione per il risultato contro Sarri, il cui futuro alla Juventus potrebbe davvero essere solo questione di ore o di giorni.

Spero onestamente di non vederti mai più seduto sulla panchina della Juve. Non c’entri niente con noi, ti abbiam fatto vincere uno scudetto ora riprendi la tua strada da rivoluzionario dei poveri e va’ dove ti porta il mozzicone #sarriout #JuveOL #JuveLione pic.twitter.com/RVLtZG2yRr — Alessandro Bosco (@Uomobagno) August 7, 2020

Supercoppa persa 🚫

Coppa Italia persa 🚫

Champions fuori con Lione 🚫

Miglioramento nel gioco 🚫

Gol subiti aumentati 🚫

FALLIMENTO #SarriOut — Daniele (@daniele_star_) August 7, 2020

BASTA!!! Queste partite non devi prendere goal. Smettila di difendere l’indifendibile. Sono state fatte scelte assurde dalla società. Adesso chi ha sbagliato paghi!!! #SarriOut — Riccardo Martignoni (@Rik_Martignoni) August 7, 2020