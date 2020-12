Su Wikipedia nel 2020 la pagina su Kamala Harris è stata letta più volte di quella su Joe Biden

Dopo il bilancio sui termini e gli argomenti più ricercati su Google nel 2020, arriva anche quello di Wikipedia. Non solo Covid, anche le elezioni americane. I temi importanti in questo 2020 si riflettono anche sulle pagine più consultate dell’enciclopedia online – nata l’11 maggio 2001 nella sua edizione italiana – e a primeggiare sono pandemia, elezioni e le morti più discusse di questi ultimi 365 giorni. Wikipedia ha reso note le 25 pagine in inglese più consultate dall’inizio dell’anno al 15 dicembre 2020 e, tra tutti, spicca il fatto che la pagina relativa a Kamala Harris sia stata consultata più volte rispetto a quella relativa a Joe Biden.

Kamala Harris su Wikipedia cercata più volte di Joe Biden

L’interesse per le elezioni presidenziali Usa 2020 è evidente nella classifica: Donal Trump, Kamala Harris, Joe Biden, elezioni presidenziali USA 2020, elezioni presidenziali USA 2016, Stati Uniti. Questi i termini direttamente legati alla questione e non manca nemmeno – al 19esimo posto – la pagina relativa a Qanon, l’insieme di teorie cospirazioniste e prive di fondamento tra gli estremisti di destra che vedono Trump vittima. Ha fatto tanto discutere di sé, probabilmente più del presidente stesso, Kamala Harris. La vice delle presidenziali 2020, infatti, è la prima donna a ricoprire un ruolo tanto importante alla Casa Bianca e ha fatto la storia degli Usa e del mondo ancor prima di esercitare il suo ruolo.

Coronavirus su Wikipedia

I disastri dell’anno che sta finendo sono evidenti, dalla pandemia ai morti più celebri: non manca Kobe Bryant, tra i nomi più in alto in classifica, dopo la tragica morte insieme alla figlia per un incidente in elicottero all’inizio di quest’anno. Al primissimo posto, come era scontato che fosse, troviamo pandemia di COVID-19 e al terzo – subito dopo Donald Trump – morti nel 2020. Presenti nei primi 25 posti anche coronavirus, pandemia di COVID-19 nel mondo, influenza spagnola, COVID-19, pandemia di COVID-19 negli Stati Uniti e pandemia di COVID-19 in India.