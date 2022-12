Un diavolo per capello e un microchip nel cervello

Il 29 novembre Elon Musk ha presentato in grande stile i progressi di Neuralink, l’azienda che ha il compito di lavorare a delle tecnologie che possano aiutare le neuroscienze, attraverso la realizzazione di microchip che – potenzialmente – danno la possibilità di offrire una speranza a persone affette da diverse malattie che, attualmente, non sembrano avere cure alternative. Tuttavia, Musk ha annunciato tempistiche molto ristrette per l’approvazione della sperimentazione sull’uomo, chiedendo – di fatto – l’approvazione della FDA. E lasciando intendere che The Link, la sua tecnologia (che punta a far diventare di massa) adatta a questo scopo, possa trovare delle applicazioni anche al di fuori del campo medico.

Neuralink, l’approfondimento di Giornalettismo

Quali sono, dunque, le implicazioni etiche che una soluzione del genere potrebbe avere? E poi, siamo così sicuri che Elon Musk abbia utilizzato la tecnologia più avanzata in questo campo? L’esempio della start-up italiana Corticale ci dice che le punte di eccellenza del settore, probabilmente, si trovano al di qua dell’oceano, racchiuse tra le Alpi e il Mediterraneo.

Leggi il nostro approfondimento sul tema:

Dove Musk sta esagerando con i tempi e i modi di applicazione di Neuralink

La storia di Neuralink: dal ruolo di Elon Musk agli insuccessi di una start-up di successo

Come trasformare la visione dell’attività neurale da una tv a tubo catodico a schermo 4K: la sfida di Corticale

Quali sono i rischi dell’inserimento di un chip nel cervello umano?

La realtà è davvero così distante dalla fantasia? L’intervista a Emanuela Valentini

La storia del primo tweet scritto e pubblicato grazie a un microchip impiantato nel cervello

In un mondo sempre più digitale, perché si prosegue con le sperimentazioni sugli animali?

I complottisti no-vax del microchip sottocutaneo e la beffa del loro idolo Musk che annuncia Neuralink