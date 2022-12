I complottisti no-vax del microchip sottocutaneo e la beffa del loro idolo Musk che annuncia Neuralink

Marzo 2020, Reddit. Mentre il mondo sperimenta una delle sue situazioni maggiormente distopiche – quella del lockdown nel bel mezzo di una pandemia -, gli utenti si riversano sulla rete. Milioni di accessi in più durante il giorno, una fatica immane per gli IXP, le CDN che lavorano a pieno regime. La gente, a ogni livello, si sta incontrando su internet. Tra gli strumenti che il web mette a disposizione, in piena pandemia, Reddit è stato uno di quelli che ha vissuto più da vicino la bolla della speculazione. Chi voleva discutere di qualcosa, utilizzava questa speciale piattaforma che – vista la vastità dei suoi intrecci – rende molto più “libere” le conversazioni. A quest’altezza cronologica, proprio mentre i bollettini dei morti di Covid-19 venivano letti con solennità in televisione, stava nascendo in rete la teoria del complotto che coinvolgeva Bill Gates, presunti microchip sottocutanei e il vaccino (ancora non realizzato) contro il coronavirus.

Bufala microchip sottocutaneo e la reazione dei no-vax fan di Elon Musk

Alcuni biohacker svedesi hanno interpretato delle parole di Bill Gates – che, come tanti, si era fatto prendere dalla noia e aveva rilasciato una sorta di intervista su Reddit – come antesignane del microchip sottocutaneo. In realtà, il fondatore di Microsoft non aveva mai pronunciato quella frase, non aveva mai annunciato la presenza di un chip da inoculare attraverso i vaccini: tuttavia, la prossimità di concetti come “certificati digitali” e “vaccino” – contenuti nell’intervista di Bill Gates – avevano fatto fare un volo pindarico interpretativo. Che, da quel momento in poi, ebbe un successo più ampio del dovuto. Un video dal titolo Bill Gates – Impianti di vaccini con microchip per combattere il Coronavirus riuscì a raggiungere 1,7 milioni di visualizzazioni.

L’incontro incredibile che avviene sul web tra complottisti di QAnon, complottisti no-vax e complottisti generici ha fatto sì che quella dei vaccini e dei microchip sotto pelle diventasse uno dei luoghi comuni più memati della rete. A volte, chi ammiccava a questi contenuti nutriva una sconfinata ammirazione nei confronti di Elon Musk. A maggior ragione da quando è diventato proprietario di Twitter e ha annunciato una policy molto meno stringente sulla moderazione dei contenuti. Eppure, l’annuncio su Neuralink (e alla possibilità di installare, a breve, dei microchip a livello neurologico a esseri umani) deve aver smosso le acque.