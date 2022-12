La storia del primo tweet scritto e pubblicato grazie a un microchip impiantato nel cervello

Neuralink è un’azienda fondata nel 2016 e che si occupa di realizzare dei dispositivi tecnologici che permettano al cervello di comunicare direttamente con i computer tramite dei microchip da impiantare, appunto, nel cervello. Finora il microchip di Neuralink è stato testato sugli animali, ma ieri Musk ha annunciato che entro sei mesi vorrebbe iniziare la sperimentazione sul cervello umano dopo aver ottenuto l’autorizzazione della Food and Drug Administration.

La storia del primo tweet scritto e pubblicato grazie a un microchip nel cervello, quello di Synchron

Neuralink non è l’unica azienda che produce e sviluppa microchip di questo genere con lo scopo di migliorare la qualità di vita delle persone con paralisi, per esempio, permettendo loro di utilizzare i dispositivi elettronici. Inoltre, altre aziende hanno già impiantato i microchip nel cervello di alcune persone e hanno ottenuto anche dei risultati soddisfacenti: è il caso di Synchron, che produce un microchip che non richiede un intervento chirurgico troppo invasivo per essere installato e che ha permesso a quattro persone con sclerosi multipla amiotrofica (SLA) in Australia di utilizzare i dispositivi mobili connessi a Internet in autonomia. A dicembre dell’anno scorso Philip O’Keefe, un uomo malato di SLA è riuscito a scrivere e pubblicare un tweet grazie a questo sistema. L’amministratore delegato di Synchron, Thomas Oxley ha “prestato” il suo account a Philip O’Keefe che è riuscito appunto a dare la notizia agli utenti: «Ciao, mondo! Breve tweet. Progresso monumentale».

hello, world! Short tweet. Monumental progress. — Thomas Oxley (@tomoxl) December 23, 2021

Philip O’Keefe ha scritto in tutto sette tweet prima di “restituire” l’account a Oxley, che ha spiegato alle persone che hanno chiesto come fosse possibile che non c’è bisogno di nessuna tastiera o assistente vocale e che Philip O’Keefe è riuscito a scrivere e pubblicare il tweet «solo pensandolo».