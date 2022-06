Dopo settimane di polemiche, le nuove regole non sono mai entrate in vigore e viale Mazzini ci ha rinunciato

La stretta è stata talmente stretta dall’esser impercettibile. Anzi, è proprio sparita. Dopo lunghe settimane di polemiche sulle nuove regole dei talk show di casa Rai, quel che doveva essere un cambiamento nelle regole “d’ingaggio” dei vari ospiti delle numerose trasmissioni di approfondimento sembra esser diventato uno sbiadito ricordo. Perché, a quanto pare, tutto quel che era stato annunciato è rimasto nelle penne e quell’inchiostro per scrivere i nuovi paletti non è mai stato utilizzato.

Tutto nacque dalle polemiche per le prime ospitate di Alessandro Orsini a CartaBianca. E proprio la Rai – e Bianca Berlinguer – era finita nel mirino delle critiche per lo spazio concesso al professore di Sociologia del Terrorismo internazionale della Luiss per via delle sue posizioni sulla guerra in Ucraina. E si sollevò il polverone, con tanto di voci sulla presunta (improbabile e mai avvenuta) chiusura di #Cartabianca. Concetti sparsi che non sono stati confermati dalla realtà dei fatti. Come riporta Il Fatto Quotidiano, infatti, ieri è stato presentato il nuovo palinsesto Rai. Senza modifiche rispetto al passato.

Talk show Rai, la “stretta” è saltata (insieme alle nuove regole)

Si vocifera, come sostiene il quotidiano diretto da Marco Travaglio, che qualche modifica ai talk show Rai ci sarà. Non tanto nella forma, ma per quel che riguarda il capitolo dei cachet. Perché il tema principale, ora, sembra non essere quel che viene detto dagli ospiti delle varie trasmissioni, ma il compenso che viene loro riconosciuto per le loro presenze in televisione. Ma questo è un tema che sarà affrontato nelle segrete stanze di viale Mazzini.

Annunziata va a Kiev

Insomma, nulla cambia per le regole dei talk show Rai. Ci sono, invece, delle novità per quel che accadrà di qui a breve. Perché nell’annuncio – al momento ancora informale – fatto dal direttore degli approfondimenti Antonio Di Bella davanti ai vertici della televisione pubblica, c’è la notizia di una famosa giornalista che a partire dal 15 luglio effettuerà collegamenti quotidiani direttamente dall’Ucraina. Lucia Annunziata, infatti, sarà la corrispondente da Kiev e dalle altre città e realizzerà servizi e interviste per i telegiornali e per alcune trasmissioni.

