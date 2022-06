Giletti dice a Sallusti che, grazie alla diretta da Mosca, La7 è diventata la terza rete nazionale

La regola dello share. Una scelta di un talk-show – per quanto discussa e per quanto attraversata da polemiche anche in diretta – sarà sempre “tutelata” da un buon risultato in termini di pubblico. Così Massimo Giletti risponde a Sallusti una settimana dopo che il direttore di Libero, in polemica con la diretta da Mosca del conduttore (soprattutto dopo l’intervista via Skype alla portavoce del ministro degli Esteri Sergey Lavrov), l’abbandono della trasmissione e la rinuncia al compenso pattuito da parte di Sallusti stesso.

LEGGI ANCHE > Sallusti torna su Giletti e dice di essere «libero di non essere comunista»

Giletti risponde a Sallusti e dice che lo share ha premiato la sua diretta da Mosca

A proposito di Giletti, si vociferava – nei giorni scorsi – anche di un presunto malcontento interno di La7 rispetto alla performance di Non è l’Arena della settimana precedente, quando Massimo Giletti ha deciso di recarsi a Mosca per condurre da un affaccio sulla Piazza Rossa la sua trasmissione, che aveva ospiti in loco (il giornalista Solovyev e il nipote di Gramsci) e aveva molti più ospiti in studio. In collegamento, c’era anche Sallusti che ha attaccato il conduttore e ha abbandonato la diretta della trasmissione, in disaccordo con la scelta di fare una diretta con il Cremlino sullo sfondo (definito dal direttore di Libero “palazzo di merda”).

Il confronto chiarificatore tra i due c’è stato nell’ultima puntata di Non è l’Arena e Giletti ha ribattuto a Sallusti mettendogli davanti i dati dello share: «Ho deciso di andare a Mosca perché volevo conoscere il punto di vista del nemico. È utile per il pubblico? Io penso di sì. Nessuno ha mai giustificato quello scempio orribile che è la guerra voluta dalla Russia contro l’Ucraina. La7 domenica è diventata la terza rete nazionale, ha fatto un record, questo non è banale. Il pubblico voleva capire».

Sui numeri, Sallusti ha risposto: «Una trasmissione come la tua, che parla di cose maledettamente serie, non può fermarsi all’intrattenimento: qui non siamo a Ballando con le Stelle (il programma condotto da Milly Carlucci, che va in onda sulle reti Rai e che dà conto di una gara di ballo tra vip, ndr)». Massimo Giletti ha potuto mettere di fronte a Sallusti i numeri dell’Auditel di domenica scorsa, 5 giugno: effettivamente, La7 ha superato sia Raidue, sia Raitre, sia Rete4, sia Italia1, con 888.000 spettatori pari al 7.1% di share. Ma Sallusti non è sembrato convinto da questa spiegazione.