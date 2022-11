Amazon potrà fare degli «aggiustamenti» sul personale anche in Italia. A inizio 2023

L’espressione utilizzata non è particolarmente felice, soprattutto perché inserita in un contesto piuttosto delicato. A margine dell’assemblea di ANCI, la country manager Italia e Spagna per Amazon, Mariangela Marseglia, ha parlato della situazione risorse umane all’interno del colosso di Big Tech anche nel nostro Paese. I rumors di qualche giorno fa, a livello globale, parlavano di tagli al personale anche in Amazon (per ragioni diverse, nelle ultime settimane, abbiamo assistito a scelte analoghe anche per quanto riguarda Twitter e Meta, con quest’ultima azienda che potrebbe rinunciare fino al 17% della sua forza lavoro in Italia). In particolare, il settore colpito – stiamo parlando sempre a livello globale – sarebbe quello delle commodity come gli assistenti vocali (Alexa, per intenderci). La manager italiana ha cercato di fare il punto della situazione di quello che potrebbe succedere, di qui a breve, anche in Italia.

Licenziamenti di Amazon anche in Italia: le parole della country manager

Le battute della country manager di Amazon sono state intercettate dall’agenzia di stampa ANSA: «Dopo aver tanto assunto stiamo avviando un processo di verifica generale anche per il nuovo contesto economico che potrebbe sfociare in aggiustamenti, che nel caso non saranno indiscriminati: valuteremo con la massima attenzione ogni situazione personale». Sempre in base alle sue parole, l’azienda attuerà una sorta di canonica revisione annuale dell’operatività che porterà inevitabilmente a una riorganizzazione delle risorse. Nell’ambito del taglio globale previsto, Amazon rinuncerà a circa l’1% della sua forza lavoro.

In ogni caso, l’orizzonte a cui guardare sarà quello dell’inizio del 2023, quando – verosimilmente – i tagli annunciati saranno effettivi. In Italia, tra le altre cose, il colosso dell’e-commerce sta monitorando anche le recenti iniziative del legislatore: se sembra scongiurata l’introduzione di una Amazon Tax in questa legge di bilancio, non è detto che misure analoghe non verranno prese in altre sedi. Anche questo nuovo assetto potrebbe incidere sulla volontà di Amazon di continuare a investire in personale italiano.