I consigli di Amazon per riconoscere ed evitare le truffe basate sui furti di identità

Le truffe basate sui furti di identità si verificano quando un truffatore finge di essere un’azienda nota e cerca di ottenere l’accesso ai dati sensibili di un utente, come il codice fiscale, le informazioni bancarie o le credenziali dell’account Amazon inviandogli un sms o una e-mail.

Truffe basate sui furti di identità: come riconoscerle ed evitarle? I consigli di Amazon

Amazon ha scoperto che quest’anno le conferme false di ordini hanno rappresentato oltre il 50% delle truffe basate sull’indebita assunzione dell’identità dell’azienda Amazon, in base a quanto riportato dai clienti stessi. Amazon lavora quindi per evitare che i clienti possano essere truffati da persone che utilizzano il nome dell’azienda per fare leva sulla fiducia del cliente e sottrargli così dati personali. Nei primi mesi di quest’anno Amazon ha introdotto una nuova tecnologia per verificare le e-mail in più di 20 Paesi, tra cui l’Italia. Questo consente agli utenti di identificare le e-mail quelle di phishing e a distinguerle da quelle inviate invece da Amazon, nelle quali compare il logo dell’azienda. Amazon si impegna anche a denunciare i truffatori che utilizzano in modo illecito il nome dell’azienda: dall’inizio dell’anno ha richiesto la chiusura di oltre 20 mila siti di phishing e di 10 mila numeri di telefono usati per commettere questo tipo di truffe. Inoltre, l’azienda ha denunciato più di 100 truffatori in tutto il mondo.

Infine, per aiutare i clienti a evitare di essere truffati, Amazon ha pubblicato 5 consigli utili per gli utenti a questo fine.

Se un utente riceve un messaggio relativo all’acquisto di un prodotto o servizio Amazon, non deve rispondere e non deve cliccare su nessun link ma verificare prima tramite il proprio account se c’è corrispondenza tra le informazioni ricevute e gli acquisti fatti su Amazon. Amazon non chiede di effettuare pagamenti tramite e-mail o telefono, per questo non bisogna mai fidarsi di chi chiede qualcosa di simile dicendo di essere Amazon. Molte truffe sono riconoscibili dal fatto che i truffatori cercano di trasmettere un senso di urgenza per persuadere le persone a fare ciò che viene chiesto in fretta, senza dare loro il tempo di verificare e riflettere. Altre truffe riguardano invece l’acquisto di “buoni regalo”. Amazon consiglia infine di contattare il servizio clienti se una comunicazione ricevuta appare sospetta.

Un esempio di indebita assunzione dell’identità di Amazon tramite SMS: