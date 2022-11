La nota del CEO di Amazon ai dipendenti per informarli dei licenziamenti

Come altre aziende del settore tecnologico tra cui Twitter e Facebook, anche Amazon dovrà licenziare alcuni dei suoi dipendenti. Lo ha confermato l’amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, in una nota indirizzata ai dipendenti. Qualche giorno fa il New York Times, citando fonti anonime a conoscenza dei fatti, aveva scritto in un articolo che Amazon è decisa a licenziare circa 10 mila dipendenti, pari al 3 % dei lavoratori dell’azienda. Dalle prime notizie era emerso che i licenziamenti avrebbero riguardato soprattutto il settore che si occupa dello sviluppo di Alexa, l’assistente vocale progettato e venduto da Amazon. Nella nota interna e pubblicata da Amazon, Jassy ha spiegato meglio come avverranno i licenziamenti e quali settori saranno interessati.

Licenziamenti Amazon: cosa c’è scritto nella nota ai dipendenti?

Nella nota viene spiegato che Amazon in questo periodo dell’anno procede alla «revisione annuale della pianificazione operativa» e si occupa di esaminare ciascuna delle attività per prendere decisioni su ciò che si ritiene di dover cambiare. «La revisione di quest’anno è più difficile a causa del fatto che l’economia rimane in una situazione difficile e abbiamo assunto rapidamente negli ultimi anni», scrive Jassy. Anche se non è ancora chiaro con certezza quali settori saranno interessati, Amazon ha preso la decisione di eliminare una serie di posizioni nel settore “Dispositivi e libri” e ha annunciato la riduzione dei posti di lavoro dell’organizzazione People, Experience, and Technology (PXT). Amazon chiarisce che la decisione verrà comunicata direttamente ai dipendenti che verranno licenziati all’inizio del prossimo anno e prima di ogni dichiarazione pubblica o interna all’azienda. Jassy scrive nella nota che si tratta di una delle decisioni più difficili che ha dovuto prendere da quanto ricopre il ruolo di amministratore delegato e che si impegnerà per aiutare i dipendenti licenziati a ricollocarsi all’interno dell’azienda, in settori che hanno più bisogno di personale, e se questo non dovesse essere possibile l’azienda supporterà gli ex dipendenti attraverso un supporto nell’inserimento in altre aziende e con pacchetti che includono anche indennità e assicurazioni sanitarie transitorie.