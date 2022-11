Dipendenti Meta hanno accettato tangenti dagli hacker per violare gli account di alcuni utenti

La questione interna a Meta è venuta fuori in seguito a un’esclusiva del Wall Street Journal. Secondo quanto riferito, riportando un’indagine interna a cui i giornalisti hanno avuto accesso leggendo una serie di documenti, oltre due venti dipendenti di Meta sono stati licenziati (o comunque sanzionati in qualche modo) per aver probabilmente accettato tangenti da parte di hacker allo scopo di impossessarsi degli account Facebook di alcuni utenti. I licenziamenti per i casi di tangenti a dipendenti Meta sono tutti relativi all’ultimo anno.

Tangenti a dipendenti Meta da hacker: come funzionava l’accordo

La compromissione avveniva ad opera, in alcuni casi, di consulenti esterni che lavoravano per Allied Universal ( fornitore americano di sistemi e servizi di sicurezza, servizi di pulizia e personale). Queste persone avrebbero accettato tangenti per dare il controllo di account Facebook sfruttando uno strumento noto come Oops (abbreviazione di Online Operations). Veri e propri casi di corruzione, quindi, come citano i rapporto interni in cui si afferma che agli utenti vittime di queste azioni veniva tolto l’account senza una ragione apparente, impedendo loro di accedervi nuovamente. Spesso e volentieri queste persone non potevano ottenere l’accesso contattando direttamente Facebook (come da prassi) e solo ricorrendo a fonti esterne che avevano contatti all’interno dell’azienda sono riusciti a bloccare i profili compromessi a loro insaputa.

«Gli individui che vendono servizi fraudolenti prendono sempre di mira le piattaforme online, compresa la nostra, e adattano le loro tattiche in risposta ai metodi di rilevamento comunemente utilizzati nel settore», ha dichiarato il direttore delle comunicazioni di Meta, Andy Stone, a CNBC. «Le persone – ha proseguito Stone – non devono mai comprare o vendere account o pagare per un servizio di recupero account, perché ciò viola i nostri Termini». Da Allied Universal, per ora, non è arrivato nessun commento in merito.