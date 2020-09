La giravolta di Salvini che dice che accusano la Lega di aver perso perché ha vinto poco

Ma insomma, chi le ha vinte queste elezioni regionali? Nell’epoca dei social network e degli slogan efficaci, si rischia che la percezione di una frase che ha ottenuto più like possa prevalere sul dato reale e concreto di questa tornata elettorale. Per questo Matteo Salvini sta cercando di giocare con gli artifici retorici per ottenere una grande risposta che possa dargli quantomeno una illusione di vittoria. E allora dice di aver perso perché la Lega vince poco.

Lega vince poco e Pd perde di meno: la retorica di Salvini per dribblare l’insidia regionali

Questa è il nuovo mantra che il segretario del Carroccio ripeterà nelle sue uscite pubbliche fino a entrare nell’immaginario collettivo. «Il Pd dice di aver vinto perché ha perso meno del previsto – ha ripetuto oggi, dopo aver utilizzato questa espressione anche a Cartabianca, ospite di Bianca Berlinguer su Raitre -. Fatemi capire… il Pd ha vinto perché ha perso meno del previsto e la Lega ha perso perché ha vinto meno del previsto?».

Lega vince poco sarà il nuovo mantra di Salvini?

Questa affermazione prevede il fatto che la Lega abbia effettivamente vinto, anche se al di sotto di quelle che erano le sue aspettative. Ma i dati numerici dicono che in tre regioni ha vinto il centrosinistra e in tre regioni si è affermato il centrodestra, mentre l’ago della bilancia rappresentato dalla Valle D’Aosta potrebbe comunque finire nel campo dei progressisti, con gli accordi di governo successivi alle elezioni con il proporzionale.

Inoltre, anche sommando tutti i voti ottenuti nelle singole regioni, il Pd ha superato quelli della Lega (che paga, da questo punto di vista, il risultato eccezionale della lista Zaia). Insomma, non è una questione di vincere di meno o vincere di più. Esiste un risultato soddisfacente e un risultato non soddisfacente: quello della Lega, evidentemente, è stato un risultato non soddisfacente, di cui bisognerebbe prendersi le responsabilità.