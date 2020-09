Salvini dà la colpa a Forza Italia e FdI per le sconfitte in Campania e Puglia

Una stoccata, tra le righe. Matteo Salvini, nella sua intervista a Il Corriere dalle Sera, sottolinea come le mancate vittorie in Puglia (dove l’obiettivo sembrava essere più facilmente raggiungibile) e in Campania (dove, però, De Luca gode di un altissimo gradimento popolare) siano arrivate per una scelta strategica sbagliata da parte del Centrodestra. E il mirino è sul nome dei due candidati scelti dalla coalizione (in un accordo siglato mesi fa che prevedeva un’alternanza tra i tre partiti sulle figure da far correre alla Regionali). Dunque, Salvini accusa alleati centrodestra per le scelte sbagliate.

Tutto è partito da una frase: «Non commento gli errori degli altri, men che meno degli alleati». Parole che aprono la strada alla domanda successiva del giornalista de Il Corriere (Mauro Cremonesi) che sottolinea, dunque, come da questa sua dichiarazione ci sia, tra le righe, un j’accuse a Fratelli d’Italia e Forza Italia. Sono questi, infatti, ad aver proposto i nomi di Raffaele Fitto (in Puglia) e Stefano Caldoro (in Campania), come da accordi prestabiliti.

Salvini accusa alleati centrodestra per le scelte dei candidati

E la conferma arriva dalla risposta del leader della Lega: «Posso dire che in Puglia e in Campania non abbiamo intercettato la richiesta di cambiamento che veniva dai cittadini. E adesso dobbiamo guardare al futuro. Io proporrò alla coalizione di scegliere gente che viene dall’impresa e dalle professioni. Anche senza tessere di partito in tasca. L’alleanza si deve allargare». Insomma, parole che mostrano come le idee, ora, siano molto divergenti alla luce dei risultati in quelle due Regioni.

Le scelte condivise il 22 giugno

Eppure i nomi erano condivisi. L’accordo era stato ufficializzato il 22 giugno scorso, con la scelta dei nomi dei vari candidati alle Regionali. Un progetto che aveva la firma di tutti e non del singolo partito. Quindi Raffaele Fitto in Puglia e Stefano Caldoro in Campania li hanno voluti tutti e tre i partiti della coalizione. Eppure oggi, a denti stretti, Salvini accusa alleati Centrodestra. Ma senza rancore.

