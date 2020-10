Trump s’infuria con 60 Minutes e se ne va

L’intervista di Trump a 60 Minutes scatena la rabbia del presidente americano. L’incontro tra l’inquilino della Casa Bianca e la giornalista Lesley Stahl è finito dopo 45 minuti, con Trump che se n’è andato infuriato, rifiutandosi di tornare per l’ultimo pezzo che prevedeva un’intervista in coppia col vice presidente Mike Pence e minacciando di pubblicare in anticipo il video dopo aver attaccato Stahl.

L’intervista di Trump e lo scontro con Stahl

Le voci sull’intervista di Trump a 60 Minutes sono iniziate poco dopo lo scatto d’ira del presidente, con CBS News che ha evitato di rispondere alle domande delle altre testate, mentre la Casa Bianca non ha smentito le voci aprendo la strada ai report. Un comportamento che ha preceduto i tweet del presidente, che poco dopo la fine dell’intervista ha attaccato la giornalista Leslie Stahl pubblicando un video di 5 secondi che la ritraeva senza mascherina in compagnia del presidente. Una situazione che fonti vicine alla giornalista hanno giustificato spiegando che il video è stato ripreso subito dopo la fine dell’intervista con Stahl che non aveva ancora ripreso le proprie cose, ma confermando che la reporter aveva indossato la mascherina fino all’inizio del confronto tv.

Lesley Stahl of 60 Minutes not wearing a mask in the White House after her interview with me. Much more to come. pic.twitter.com/0plZG6a4fH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020

L’intervista di Trump e il confronto con Biden

L’intervista di Trump a 60 Minutes arriva al termine di un periodo difficile per il presidente, che dopo il primo dibattito e la positività al Covid 19 ha visto peggiorare i sondaggi e aumentare i report su una sua campagna entrata in una spirale di autodistruzione. Sondaggi e sensazioni che potrebbero essere smentiti dalle urne anche se il nervosismo del presidente sembra evidente, come confermato dal tweet nel quale Trump attacca il programma che lo aveva intervistato “minacciando” di pubblicare prima di domenica, quando solitamente 60 Minutes va in onda, il video dell’incontro che, secondo lui, sarebbe stato “falso e di parte” rispetto a quello avuto da Joe Biden.