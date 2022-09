Instagram down: cosa è successo?

Nella giornata di ieri, 22 settembre, l’app di Instagram ha iniziato a dare problemi attorno alle 18.15 e per circa due ore ha continuato a non funzionare. Come spesso accade in questi casi, gli utenti si affidano a Twitter per verificare che si tratti di un problema generico e non legato al proprio account o smartphone. In effetti, ieri l’hashtag #Instagramdown era in tendenza su Twitter, dove gli utenti hanno condiviso numerosi meme riguardo il down di Instagram.

Cosa è successo durante l’Instagram down?

Una volta aperta l’applicazione per smartphone, questa si chiudeva subito senza dare la possibilità all’utente di utilizzare i servizi di Instagram. Problemi simili sono stati segnalati sia dagli utenti Android sia da quelli iOS e non hanno riguardano solo l’Italia ma anche altri Paesi. Anche la versione per desktop di Instagram sembra aver registrato un rallentamento. Su Downdetector.it è possibile visionare la mappa termica che mostra dove si sono concentrati i rapporti sui problemi inviati dagli utenti nelle ultime 24 ore: la maggior parte delle segnalazioni è arrivata dalle grandi città italiane dove si concentra la maggior parte degli utenti. L’account Twitter del team Public Relations di Instagram ha scritto in un tweet: «Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile».

We’re aware that some people are having trouble accessing Instagram. We’re working to get things back to normal as quickly as possible. Sorry for any inconvenience, and hang tight! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) September 22, 2022

Circa un’ora dopo hanno scritto di aver risolto «il problema che ha causato l’interruzione di oggi» scusandosi per i problemi causati. Attualmente, Meta non ha rilasciato nessuna dichiarazione riguardo il down di ieri né ha spiegato a cosa è stato dovuto. Alexandru Voica, uno dei membri del team Comunicazione di Meta, ha accennato in un tweet a un «problema tecnico» che ha limitato l’accesso a Instagram.