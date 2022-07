Per non essere da meno di Twitter, anche Instagram ha avuto un down

Ennesimo atto dell’Instagram down. Questa volta è successo nella tarda serata del 14 luglio, quando in Italia – anche sul social network delle stories e dei reels – si stavano commentando i recenti sviluppi della crisi di governo che ha visto prima il presidente del Consiglio Mario Draghi presentare le sue dimissioni e poi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella respingerle. Fa ancora più strano questa cosa se si pensa che, proprio nelle fasi più calde della votazione sulla fiducia al dl Aiuti, ci sia stato un Twitter down che ha bloccato il social network proprio nei momenti cruciali del passaggio parlamentare. A distanza di qualche ora, poi, i problemi con Instagram.

Instagram down nella giornata del 14 luglio: cosa è successo

Secondo le segnalazioni di Downdetector, il problema dell’Instagram down del 14 luglio si è verificato in Italia e si è verificato soprattutto nelle zone intorno ai principali agglomerati urbani. Si è trattato di un problema diverso rispetto a quelli che il social network ha sperimentato negli ultimi tempi (quando, ad esempio, mostrava le stesse stories agli utenti, anche se queste erano state già viste; oppure quando impediva l’accesso all’applicazione con evidenti problemi di log.in; o ancora quando impediva agli utenti stessi la corretta visualizzazione dei messaggi in direct). Infatti, chi ha segnalato i malfunzionamenti di Instagram ha notato che era impossibile accedere all’applicazione o che, una volta entrati, si veniva letteralmente buttati fuori.

Occorre evidenziare come i principali social network – emblematico anche il down di Twitter di ieri: solitamente questa circostanza è più unica che rara – siano in evidente sofferenza negli ultimi tempi, garantendo sempre meno la continuità del loro servizio. Interruzioni, bug, down sono tutte circostanze che mettono in evidenza potenziali limiti di mezzi di comunicazione di questo tipo. Niente a che vedere, ovviamente, con il grande down di Meta del 4 ottobre 2021. Ma comunque i segnali non sono affatto incoraggianti.