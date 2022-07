Con un down Twitter in corso gli utenti si troveranno sicuramente spaesati considerato che, ovviamente, non possono parlarne su Twitter stesso come da prassi

Il down Twitter di cui non possiamo parlare su Twitter

Dove si recano tutti gli utenti per parlare del down dei vari social e piattaforme quando succede? Su Twitter. Che sia Whatsapp o sia Facebook, che il problema sia su TikTok o su Instagram, tutti gli utenti che frequentano la piattaforma fondata da Jack Dorsey sanno bene che è prassi comune mandare in trend l’hashtag o la parola down X – sostituire con il nome di un social qualunque – per sottolineare cosa sta succedendo e confrontarsi con gli altri. Che si fa, però, se c’è un down Twitter in corso?

Down Twitter 14 luglio 2022, cosa sta succedendo

Accorgersi del Twitter down è semplice per chi utilizza la piattaforma nella giornata di oggi: la home non si aggiorna e non è possibile, pur ricaricando la pagina, accedere a nessun tipo di contenuto. A confermare quanto sta succedendo e che si tratta di un down Twitter a tutti gli effetti troviamo le segnalazioni sul sito Downdetector, iniziate attorno alle 13.40 e che sembrerebbero attualmente (alle ore 14.25 circa) vicine al picco massimo. La medesima situazione si era già verificata a febbraio di quest’anno, gettando nel caos che stiamo vivendo ora gli utenti abituali di Twitter e chi lo utilizza per lavorare.

Alle ore 14.40 le segnalazioni non hanno ancora raggiunto il picco e riguardano sia l’applicazione che il sito web, su cui è impossibile – attualmente – compiere qualunque azione. Qualunque azione si provi a compiere, dalla ricerca di un termine al caricamento della Home, la risposta è sempre la medesima: “Non è stato possibile. Riprovare più tardi”.

Dove si va a parlare del down di Twitter? Su Facebook

Gli utenti si stanno recando sulla pagina Facebook di Twitter per segnalare il problema, sperando di ottenere un chiarimento da parte dell’azienda. L’interruzione, come sottolinea The Verge, è grave poiché compromette il funzionamento di qualsiasi cosa su Twitter. Mentre stiamo aggiornando l’articolo, inoltre, ci siamo ritrovati sloggati dalla piattaforma.

Durante il down la pagina di stato di Twitter afferma che “tutti i sistemi sono operativi” ma, pur potendo accedere al dominio, non è possibile sfruttare nessuna delle funzioni della piattaforma. A febbraio l’interruzione cui abbiamo accennato si è verificata due volte in una sola settimana in diverse parti del mondo e, negli Usa, si è parlato di “bug tecnico che impediva il caricamento delle timeline e la pubblicazione dei tweet”.

Twitter ha ricominciato a funzionare

Is this thing on? we back? I blame Elon Musk — Matt Navarra (@MattNavarra) July 14, 2022

Dopo più di un’ora, nello stupore di tutti quelli che hanno visto la Home ricominciare a funzionare, Twitter è di nuovo su. C’è chi non esita a fare ironia sul fatto che il down di Twitter di oggi sia avvenuto giusto appena dopo che la piattaforma ha fatto causa e Elon Musk per spingerlo a rispettare quell’accordo da 44 miliardi di dollari che è stato raggiunto ad aprile e che porterebbe il patron di Tesla a diventare proprietario del social.